Makró Európai Unió

Európai Unió: csak így lehet hazahozni a helyreállítási alap forrásait Magyarországra

Az európai uniós szóvivő szerint a helyreállítási alap forrásainak lehívásához Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket.

Maciej Berestecki a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján kedden kérdésre válaszolva emlékeztetett: a Magyarországra vonatkozó 27 szupermérföldkő a jogállamisági eljárás keretében azonosított hiányosságokkal összefüggő feltételességi mechanizmushoz kapcsolódik. Leszögezte, a szupermérföldkövekre vonatkozóan Magyarországnak bizonyítania kell, hogy hatékonyan képes védeni az unió pénzügyi érdekeit, és hogy megerősítette a bírói függetlenséget.

Közölte: a 27 mérföldkő részben már megvalósult, köztük a Magyarország által 2023-ban végrehajtott igazságügyi reform. Ezek értékelését az Európai Bizottság azonban csak akkor tudja elvégezni, ha Magyarország benyújtja a vonatkozó kifizetési kérelmeit – hívta fel a figyelmet.

„A kifizetéseknek az év végéig be kell fejeződniük, amihez minden mérföldkövet és célt meg kell valósítani augusztus végéig. Ez Magyarországra is vonatkozik, akárcsak az összes többi tagállamra” – fogalmazott.

Tájékoztatása szerint Magyarország most kifizetési kérelmet nyújthat be, amely alapján az uniós bizottság megkezdheti az értékelését. Magyarország emellett felülvizsgálhatja gazdaságélénkítési tervét, hogy egyszerűsítse, illetve megőrizze azokat a reformokat és beruházásokat, amelyeket még augusztus végéig meg lehet valósítani.

Nem is olyan egyszerű, kőkemény munka kell
„Ez nehéz. Ez kihívást jelent, de ha van rá akarat, lehetséges” – mondta az uniós szóvivő. „Ha Magyarország felül akarja vizsgálni és be kívánja nyújtani nemzeti tervének módosított változatát, akkor azt a lehető leghamarabb meg kell tennie. Az Európai Bizottság támogatja Magyarországot ebben a folyamatban” – fogalmazott. Hangsúlyozta: a határidő kőbe vésett. A határidőn nem lehet változtatni. A programnak az év végéig be kell fejeződnie, amihez minden kifizetési kérelmet szeptemberig be kell nyújtani. A kifizetéseknek pedig 2026 végéig teljesülniük kell – tette hozzá.

Paula Pinho, a brüsszeli testület vezető szóvivője kérdésre válaszolva közölte: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök-jelölt megállapodott abban, hogy szorosan együttműködnek Magyarország és az Európai Unió érdekében. Tájékoztatás szerint az uniós bizottság már a választásokat követően megkezdte a kapcsolatfelvételt az új magyar kormány vezetőjével, ugyanakkor – szükség szerint – továbbra is együttműködik a leköszönő vezetéssel. A szóvivő hangsúlyozta: az Európai Bizottság üdvözölte a magyar miniszterelnök-jelölt EU melletti elköteleződését, valamint több, a közösséggel közös szakpolitikai célkitűzését.

„Sok munka áll még előttük”, ugyanakkor az Európai Bizottság kész együttműködni az új magyar kormánnyal annak érdekében, hogy a különböző ügyekben gyors előrelépést lehessen elérni. Hozzátette: a következő lépések elsősorban az új kormány intézkedéseitől függenek. Újvári Balázs szóvivő újságírói kérdésre válaszolva elmondta: előrehaladás történt az Európai Bizottság belső vizsgálatában, amely Magyarország EU-melletti Állandó Képviselethez köthető, állítólagos hírszerzési tevékenységekkel kapcsolatos ügyet érinti.

Az Európai Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet, amint minden adminisztratív lépés lezárul. Hozzátette: működési és biztonsági okokból, valamint az eljárás bizalmasságának megőrzése érdekében további részleteket nem hozhatnak nyilvánosságra.

Arról is beszélt: jelenleg mintegy 17 milliárd eurónyi forrás van befagyasztva Magyarország esetében. Ebből körülbelül 7,6 milliárd euró a kohéziós politikához kapcsolódik, míg mintegy 10,4 milliárd euró a helyreállítási alap keretében érintett.

Hangsúlyozta: a forrásokat többféle okból zárolták. Példaként említette a jogállamisági feltételrendszer keretében hozott, 2022-es tanácsi döntést, mely több mint 6 milliárd euró felfüggesztését eredményezte. A kifogások olyan területeket érintenek, mint a közbeszerzések átláthatósága, az akadémiai szabadság helyzete, valamint a közszereplők vagyonnyilatkozati rendszere – emlékeztetett. Ezek a problémák az uniós bizottság értékelése szerint hatással lehetnek az Európai Unió költségvetésének védelmére és pénzügyi érdekeire – tette hozzá. Paula Pinho hangsúlyozta: az uniós bizottság elnöke egyértelművé tette, hogy figyelmesen meghallgatták a miniszterelnök-jelölt első nyilatkozatait, és bíznak abban, hogy a szükséges lépések – különösen a helyreállítási források felszabadításához szükséges intézkedések – meg fognak valósulni.

Az Európai Bizottság álláspontja szerint időt kell adni Magyar Péter számára, hogy hivatalba lépjen, és konkrét javaslatokkal álljon elő, ezt követően lehet majd dönteni a további lépésekről – mondta. 

(MTI)

