Eurót drágábban, dollárt olcsóbban vehet forintért, mint reggel

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére – írja az MTI.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 361,90 forintról 362,19 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 361,05 forint és 363,15 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 393,25 forintról 394,95 forintra ment fel, míg a dolláré 307,71 forintról 307,27 forintra gyengült.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1760 dollárról 1,1786 dollárra változott.
