Év végéig nem nyúlhatnak az alapkamathoz

Az EUR/HUF árfolyam reggel 403,70 körül indította a napot, a kamatdöntés bejelentéséig némi forintgyengülést láthattunk, 404 fölé emelkedett az árfolyam. A kamatdöntés bejelentése nem okozott nagy mozgást, 404,30 körüli szinteken várta az árfolyam Varga Mihály szavait. A sajtótájékoztató alatt kisebb forinterősödést láthattunk, 404 alá benézett a forint – írták elemzésükben az MBH Bank szakértői a kamatdöntés után.

Kamatdöntést követő sajtótájékoztató

Varga Mihály jegybankelnök a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón elmondta, az infláció a következő hónapokban várhatóan a jegybanki célsáv felső széle közelében alakul. A jegybank előretekintő iránymutatása nem változott: a Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A Tanács megítélése szerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt.

Kamatkilátások

A hazai inflációs nyomás és a forint árfolyamának bizonytalansága nem enged meg túl laza monetáris politikát. Láthatóan továbbra is nagyon magas a szolgáltatások áralakulása, ami nincs összhangban az MNB 3 százalékos inflációs céljával. Eközben a lakosság inflációs érzékelése, valamint várakozásai is nagyon magasak.

Az euró-forint kurzus valamivel 400 forint feletti szinten stabilizálódott, de ez még mindig némileg magasabb a tavalyi évi átlagnál, még ha az év véginél valamivel már erősebb is. Ennél érdemben gyengébb forint valószínűleg veszélyeztetné az inflációs cél elérését. A fentiek miatt összességében továbbra is azt gondoljuk, hogy idén év végénél előbb nem tud kamatot csökkenteni az MNB – ennek is az a feltétele, hogy a Fed érdemben csökkenteni tudja a kamatokat a tengerentúlon. 2026-ban ugyanakkor már érezhető kamatcsökkentésekkel számolnak, 2025 végére 6,25 százalékos 2026 végére pedig 5,25 százalékos alapkamatot várnak az MBH Banknál.