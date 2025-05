Év végére befejeződik a Budapest-Belgrád vasútvonal modernizálása

„Korábban, akik az ország nyugati végén éltek, emlékezhetnek arra, amikor Győrben felszálltak a vámosok a Bécsbe tartó vonatra, hogy aztán Hegyeshalomig a szükséges ellenőrzést elvégezzék, és így már a határon nem kellett állnia annyit a vonatnak” – idézte fel. Ígérete szerint ezt meg fogják oldani a szerbekkel is.

„Ahhoz, hogy ez valóban gyors és kényelmes legyen, arra van szükség, hogy a határon ne kelljen sokat vesztegelnie a vonatnak a határellenőrzés, a vámellenőrzés, az útlevélellenőrzés miatt, ezért most igyekszünk megállapodni abban, hogy ezt a vám- és határvizsgálatot aközben el lehessen végezni, amíg halad a vonat” – tájékoztatott.

Az idei év végére elkészül a Budapestet Belgráddal összekötő vasútvonal modernizálása, a két ország fővárosa így gyakorlatilag karnyújtásra kerül egymástól – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban.

