Makró Kína

Évek óta nem látott számok a kormány legújabb kedvenc beruházójától

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Több fontos szektorban is lassult, vagy éppen visszaesett a kínai gazdaság, amelynek vezetése azonban továbbra sem tesz le az 5 százalékos GDP-céjáról.

Több mint egy éve a leggyengébb ütemben nőtt októberben Kína ipari termelése és kiskereskedelmi forgalma – számol be róla a Reuters. 

Az ipar teljesítménye 4,9 százalékkal bővült éves alapon: ennél alacsonyabb növekedést legutóbb 2024 augusztusában regisztrált a Nemzeti Statisztikai Hivatal. Egy hónappal korábban még 6,5 százalékkal ugrott a szektor termelése. A mutató az elemzőket is alaposan meglepte, akik 5,5 százalékos bővülésre számítottak.

A kiskereskedelmi forgalom, a fogyasztás egyik fő mutatója eközb 2,9 százalékkal bővült: ilyen gyenge teljesítményre legutóbb még régebben, 2023 augusztusában volt példa. Az októberi hidegzuhany a szeptemberi 3 százalékos növekedés után érkezett. Öröm az ürömben, hogy legalább ez az adat egybevágott az előzetes elemzői várakozásokkal.

A CNBC azt írja, hogy Kína gazdasági lassulása tovább mélyült: a gyenge fogyasztói kereslet és az egyre súlyosbodó ingatlanpiaci visszaesés húzta le a növekedést. Eközben az ilyenkor Kínában szokásos hosszú ünnepi időszak tovább gyengítette az ipari termelést.

A tárgyi eszköz beruházások – amelyek az ingatlanfejlesztéseket is magukban foglalják – 1,7 százalékkal csökkentek az év első tíz hónapjában, ami a január–szeptemberi fél százalékos visszaeséshez képest tovább mélyülő visszaesés jelent.

Kína legutóbb 2020-ban, a koronavírus-járvány idején jegyzett visszaesést a tárgyi eszköz beruházásokban, a Wind Information – a Kínára specializálódott magánadatbázis – 1992-ig visszanyúló adatai szerint.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A portál hozzáteszi: Kína exportja októberben váratlanul csökkent – közel két év óta először –, mivel az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi feszültségek fokozódtak egészen addig, amíg a hónap végén meg nem született a megállapodás.

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető múlt hónapban megállapodtak abban, hogy mérséklik a kölcsönös vámokat, és egy évre felfüggesztenek egy sor korlátozó intézkedést, például a ritkaföldém-kereskedelemre vonatkozóan.

A közgazdászok arra számítanak, hogy az export gyengülése folytatódik, mivel a vállalatok előrehozott szállításai kifutnak, és a globális kereslet nem feltétlenül képes ellensúlyozni az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok mélyülő visszaesését. Ez még nagyobb nyomást helyez Pekingre, hogy élénkítse a belföldi keresletet.

„Nem számítok arra, hogy az év hátralévő részében újabb ösztönző csomag érkezne” – mondta a CNBC-nek nyilatkozó Zhiwei Zhang, a Pinpoint Asset Management elnöke és vezető közgazdásza. Hozzátéve, hogy a gyenge októberi adatok ellenére a gazdaság továbbra is az 5 százalékos növekedési cél elérésének irányába halad. A fiskális politika azonban a jövő év elején már támogatóbbá válhat.

Kína gazdasági növekedése 4,8 százalékra lassult a harmadik negyedévben, az első negyedévi 5,4, illetve a második negyedévi 5,2 százalék után.

