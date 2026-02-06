1p
Évek óta nem volt ennyire olcsó az euró

Több mint kétéves csúcsot döntött a forint az euróval szemben pénteken. Estére maradt a 378 alatti árfolyam, a dollárral szemben pedig 320 alá erősödött a magyar fizetőeszköz.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – írja az MTI.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,36 forintról 377,8 forintra csökkent, napközben 377,17 forint és 380,56 forint között mozgott. 377-es árfolyamszintre utoljára több mint két éve volt példa.

A svájci frank jegyzése a reggeli 415,15 forintról 412,2 forintra süllyedt, míg a dolláré 322,40 forintról 319,66 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1798 dollárról 1,1811 dollárra változott.

A gázzal fűtők járhatnak igazán jól a rezsistoppal

A gázzal fűtők járhatnak igazán jól a rezsistoppal

A rezsistopot a kormány 30 százaélkos kompenzációként hirdeti, de a mértéke nagyban függ attól, hogy gázzal, távhővel, vagy árammal fűt a fogyasztó. Kiszámolták, kinél mekkora jóváírás várható.

Gigabírság várhat a TikTokra, ha továbbra is végtelenül lehet görgetni

Gigabírság várhat a TikTokra, ha továbbra is végtelenül lehet görgetni

Nem elég hatékonyak a TikTok gyermekvédelmi intézkedései, ezért az Európai Bizottság akár az éves globális árbevétel 6 százalékára is büntetheti az üzemeltetőt. A testület részletes jelentést készített az alkalmazás veszélyeiről.

Mellár Tamás: Be kéne vezetni az egyéni nyugdíjszámlákat, amit a kormány megígért, de elmaradt

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) volt elnöke, közgazdász  a február 4-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 91. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Nagy Márton szerint nem minden áron kell növekedni, vannak nulladik lépések is

Nagy Márton szerint nem minden áron kell növekedni, vannak nulladik lépések is

A nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak adott interjút.

Mielőtt tankolni indulna, ezt érdemes megnézni

Mielőtt tankolni indulna, ezt érdemes megnéznie

Nem lesz árváltozás a kutakon.

Ez volt az utolsó pocsék év a magyar iparban? Ki kell jönni a mélyrepülésből

Ez volt az utolsó pocsék év a magyar iparban? Ki kell jönni a mélyrepülésből

A decemberi adat csak szépségtapasz a magyar ipar továbbra is gyenge teljesítményén, a javulásban főleg a bázishatásnak van nagy szerepe, de a beinduló autó- és akkumulátoripari gyáraknak előbb-utóbb meg kell majd jelenniük a számokban, ahogy Európa-szerte is sokasodnak a pozitív jelek. Elemzők szerint több évnyi ipari recesszió után idén talán már jöhet némi emelkedés Magyarországon, bár bőven van bizonytalanság. 

Megmozdult a sokat kárhoztatott Németország gazdasága

Megmozdult a sokat kárhoztatott Németország gazdasága

Nőtt Németország kivitele és behozatala is decemberben, novemberhez viszonyítva – közölte a Destatis német szövetségi statisztikai hivatal. A teljesítmény az elemzőket is meglepte, akik kisebb mértékű bővülésre számítottak.

Hivatalosan is újabb gyatra évet zárt a magyar ipar

Hivatalosan is újabb gyatra évet zárt a magyar ipar

Novemberhez képest bővült az ipari kibocsátás decemberben, tavaly decemberhez képest azonban a tisztított adatok szerint 1 százalékkal csökkent a teljesítmény. A KSH friss jelentéséből kiderül: 2025-ben 3,2 százalékkal zsugorodott a magyar ipari termelés volumene.

4-6 év alatt valósulhatna meg az euró bevezetése Magyarországon, megingott a dollár szerepe – Klasszis Podcast

Négy-hat év alatt lehetne euró Magyarországon, megingott a dollár vezető szerepe – Klasszis Podcast

A jelenlegi geopolitikai átrendeződés egyik nagyhatalmi devizának sem kedvez, nem csak az amerikai fizetőeszköz veszít a súlyából globálisan – erről az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója beszélt a Klasszis Podcast legújabb epizódjában. Gyurcsik Attilát a magyar euró esélyeiről is kérdeztük különösen annak fényében, hogy a Tisza Párt egyik fontos választási ígérete a közös európai deviza mielőbbi bevezetése.

Zoknik helyett élményeket vásároltunk decemberben, és ez a számokon is látszik

Zoknik helyett élményeket vásároltunk decemberben, és ez a számokon is látszik

Árérzékenyek a fogyasztók: visszaesett a textil-, a ruházati és a cipőüzletek forgalma, eközben a használtcikkeké decemberben 8,1 százalékkal bővült. Tárgyak helyett egyre inkább élményt ajándékozunk karácsonyra. A kiskereskedelem bővülése csak  a tavalyi alacsony bázishoz képest tűnik nagynak, egyébként alulmúlta az elemzők várakozásait. A kormányzati transzferek nem hoztak látványos lendületet a boltok forgalmában.

