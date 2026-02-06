Évek óta nem volt ennyire olcsó az euró

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – írja az MTI.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,36 forintról 377,8 forintra csökkent, napközben 377,17 forint és 380,56 forint között mozgott. 377-es árfolyamszintre utoljára több mint két éve volt példa.

A svájci frank jegyzése a reggeli 415,15 forintról 412,2 forintra süllyedt, míg a dolláré 322,40 forintról 319,66 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1798 dollárról 1,1811 dollárra változott.