Évekig belelátott az Orbán család bányacégének pénzügyeibe, most lecserélték a könyvvizsgálót

Közel 13 év után lecserélte a könyvvizsgálóját a Dolomit Kőbányászati Kft, amely idősebb Orbán Győző, a kormányfő édesapjának többségi tulajdonában áll, derült ki a Cégközlönyben megjelent dokumentumból. A gánti bányacég még 2012-ben szerződött le a székesfehérvári Legi-Team ‘97 Kft.-vel, de idén július 28-én megtörtént a váltás: már nem egy cég, hanem Maár Tamás főfoglalkozású könyvvizsgáló ellenőrizheti az Orbán család legfontosabb cégének pénzügyeit.

Orbán Győző cége rendkívüli profitrátával dolgozik
Orbán Győző cége rendkívüli profitrátával dolgozik
Fotó: MTI

Az új könyvvizsgálóról egyelőre keveset tudni, a 13 évig a Dolomit Kft.-nek is dolgozó Legi-Team Kft. viszont megbízható partnere volt idősebb Orbán Győző cégének. Évről évre szépen elkészítették a céges beszámolókhoz csatolt könyvvizsgálói jelentést, amelyekben mindig arra jutottak, hogy a bányacég gazdálkodásánál minden rendben van és volt. Íme néhány idézet az elmúlt évek jelentéseiből:

  • 2024: Véleményem szerint a Dolomit Kft 2024. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Dolomit Kft 2024. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.
  • 2023: Véleményem szerint a Dolomit Kft. 2023. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Dolomit Kft 2023. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.
  • 2022: Véleményem szerint a Dolomit Kft. 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Dolomit Kft 2022. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Ennyi talán elég is, a lecserélt könyvvizsgálók túl sok gondot nem okoztak Orbán Győző cégének. A jó és bizalmi kapcsolat még megmaradhatott, hiszen a kormányfő apjának másik cégénél, a Gánt Kő Kft.-nél továbbra is a Legi-Team Kft. látja el a könyvvizsgálói feladatokat. Bár rengeteg könyvvizsgáló létezik, valamiért korábban Mészáros Lőrincnek is éppen erre a társaságra esett a választása. Az egy 2017-es hír volt, hogy a felcsúti milliárdos a Mészáros és Mészáros Kft.-nél cserélte le a Legi-Team ‘97 Kft.-t, de a Puskás Futball Club Kft.-nek is dolgoztak 2013 és 2020 között.

Csalások ellen

A könyvvizsgáló cég feladatának lényege, hogy a tulajdonos megbízásából voltaképpen ellenőrizze az adott vállalat menedzsmentjét, vegye górcső alá azt is, hogy a gazdálkodási évről készített beszámoló a valós képet tükrözi-e, a nyilvántartások szabályosak, a könyvelés rendben zajlik. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara oldalán található leírás szerint egy független és objektív szakértő jelenléte az egyik legfőbb visszatartó erő a visszaélések, a csalások elkövetése – fiktív számlák befogadása, bevételek eltitkolása, színlelt szerződések megkötése – ellen, hozzájárul a vállalkozás adózási, számviteli és vagyongazdálkodási színvonalának emeléséhez, a költségvetési bevételek határidőre történő befolyásához, a hitelezők és a befektetők védelméhez, csökkenti a társaságok tőkeköltségeit, alapvető összetevője a pénzügyi stabilitásnak, bizonyosságot szolgáltat a gazdálkodó szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének valódiságáról.

Az elmúlt években számos cikk született arról, hogy a Dolomit Kft. azért is emelkedik ki versenytársai közül, mert a piaci átlagnál jóval magasabb osztalékot fizetett a tulajdonosainak. Például 2019-ben 1,8 milliárd forintot fizetett, ami a piaci átlag több mint tizenháromszorosa. A G7 számításai szerint az extraprofitból, vagy inkább járadékból 2008 óta 4-5 milliárd forint juthatott Orbán Győzőre. Többször előfordult, hogy a bevétel több mint 40 százaléka nyereségként is megmaradt, azaz a vállalat 100 forintnyi bevételből több mint 40 forint profitot csinált. A cikk szerint ez a pénz is beépülhetett Hatvanpusztába, vagyis abba az uradalomba, ahol a kormányfő apja húzott fel egy hatalmas luxusingatlant.

Maga a lecserélt könyvvizsgáló cég ellenben szerény számokkal rendelkezik: tavaly 13,5 millió forint bevételük és 5,4 millió forint nyereségük lett.

