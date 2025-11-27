Ez a jóslat vajon bejön? Új számmal rukkolt elő Nagy Márton

A kormány gazdaságpolitikájának új központi pillérei a 3 százalékos hitelprogramok, a folyamatos adócsökkentés és a 14. havi nyugdíj visszaépítése. Ezzel a GDP az idei 0,5 százalékról 2026-ban 2-3 százalékkal növekedhet, a fogyasztás mellett a beruházások is támogatják majd a jövő évi bővülést – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatásán csütörtökön az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén.

Az már más kérdés, hogy eredetileg a kormány nagyobb növekedéssel tervezte a jövő évi költségvetést, és az idei GDP sem biztos, hogy eléri a 0,5 százalékot. Erről bővebben itt olvashatnak:

Nagy Márton arról is beszélt, hogy a háború és a német gazdaság visszaesése miatt kormányzati lépésekre volt szükség, hogy megvédjék a lakosságot és a vállalkozásokat a negatív követkeményektől. Hozzátette: a magyar gazdaság szorosan integrált az európai és a német gazdaságba, utóbbi három éve recesszióval, míg az EU versenyképességi problémákkal küzd.

A növekedés a GDP 60-70 százalékát kitevő fogyasztásnak köszönhető, amely évente mintegy 5 százalékkal bővül, és önmagában 1,8-2 százalékponttal javítja a GDP-t. Kiemelte: a fogyasztásvezérelt növekedés rövid távon kívánatos, mert ellensúlyozza a külső kereslet gyengülését és segíti a hazai vállalkozókat, hosszabb távon azonban a beruházásvezérelt modell a cél.