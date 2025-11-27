2p
Makró

Ez a jóslat vajon bejön? Új számmal rukkolt elő Nagy Márton

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Jövőre 2-3 százalékos növekedéssel számol a kormány – jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

A kormány gazdaságpolitikájának új központi pillérei a 3 százalékos hitelprogramok, a folyamatos adócsökkentés és a 14. havi nyugdíj visszaépítése. Ezzel a GDP az idei 0,5 százalékról 2026-ban 2-3 százalékkal növekedhet, a fogyasztás mellett a beruházások is támogatják majd a jövő évi bővülést – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatásán csütörtökön az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén.

Az már más kérdés, hogy eredetileg a kormány nagyobb növekedéssel tervezte a jövő évi költségvetést, és az idei GDP sem biztos, hogy eléri a 0,5 százalékot. Erről bővebben itt olvashatnak:

Nagy Márton arról is beszélt, hogy a háború és a német gazdaság visszaesése miatt kormányzati lépésekre volt szükség, hogy megvédjék a lakosságot és a vállalkozásokat a negatív követkeményektől. Hozzátette: a magyar gazdaság szorosan integrált az európai és a német gazdaságba, utóbbi három éve recesszióval, míg az EU versenyképességi problémákkal küzd.

A növekedés a GDP 60-70 százalékát kitevő fogyasztásnak köszönhető, amely évente mintegy 5 százalékkal bővül, és önmagában 1,8-2 százalékponttal javítja a GDP-t. Kiemelte: a fogyasztásvezérelt növekedés rövid távon kívánatos, mert ellensúlyozza a külső kereslet gyengülését és segíti a hazai vállalkozókat, hosszabb távon azonban a beruházásvezérelt modell a cél.

A horvát gazdaság 2,3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez lassabb dinamikának számít, mint amit az előző negyedévben láthattunk – közölte a horvát statisztikai hivatal.

Mindkét üzemanyagtípus ára csökken.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint novemberben az üzleti szektor kilátásai alig változtak, míg a fogyasztók kissé borúlátóbb várakozásokat fogalmaztak meg, mint októberben.

Több volt a hazai és a külföldi vendég is, mint tavaly.

Magyarország mentességet kapott a múlt héten életbe lépett amerikai szankciók alól, így a Mol továbbra is vásárolhat orosz olajat. Ez mind a magyar vállalat, mind a költségvetés számára komoly nyereséggel kecsegtet, mivel az elmúlt hetekben az orosz olaj ára sokkal jobban csökkent, mint a Brenté.

Optimisták a felek.

Tiltással szankcionálná azokat az internetes oldalakat az Európai Parlament, amelyek nem felelnek meg a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletnek. A jelentéstevő, Christel Schaldemose elmondta: a közösségimédia- és videómegosztó platformok nem gyerekeknek valók. Schaldemose korábban az Mfornak is nyilatkozott Brüsszelben.

A közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Alig látható, 0,2 százalékos GDP-növekedés jöhet csak össze idén az Erste elemzői szerint. Az elmúlt három év átlagában pedig még lehangolóbb a helyzet. Az infláció ugyan végre érdemben csökkenhet, de ez csak egy csalóka, átmeneti állapot lesz. A választási osztogatások miatt pedig a nemrég 5 százalékra emelt hiánycélt is meghaladhatjuk. Az idei év egyetlen vigasza a forint, ami tartósan erős maradhat.

Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

