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Ez a két megye húzza fel a magyar ipari teljesítményt

Vámosi Ágoston
Vámosi Ágoston

Beindult a gyártás egy Komárom-Esztergom megyei és egy Hajdú-Bihar megyei üzemben, ez pedig a májusi ipari termelési adatokon is látszódik. Az ING Bank elemzője szerint kitarthat a lendület a következő hónapokban is. 

2,3 százalékkal bővült az ipari kibocsátás 2026 májusában áprilishoz képest – írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Éves alapon 5,4 százalékkal bővült az ágazat (munkanaphatástól megtisztítva), ennél nagyobb növekedésre 2022 decembere, vagyis több mint három és fél éve nem volt példa. 

„Felfelé menetelő trendet látunk 2025 vége óta, és a kapacitások, rendelésállományok alapján nem várható drasztikus változás. Két megye húzza felfelé az ipari termelés volumenét, ahol van új gyártói kapacitás: Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom” – mondta az Mfornak Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

Az ipari termelés három régióban nőtt, ötben pedig visszaesett az előző év azonos időszakához képest.

A legnagyobb, 70,3 százalékos volumenbővülést Hajdú-Bihar megyében,

a legjelentősebb, 25,4 százalékos visszaesést a Pest régióban regisztrálták.

Az elemző szerint a magyar ipari termelés túl van a mélyponton, de a geopolitikai helyzet feszült, és bármikor derékba törheti a globális kereskedelmet. 

A termelés volumene 2,6 százalékkal elmaradt a 2021-es év havi átlagától májusban, de több mint két éve, 2024 márciusa óta ez a legkisebb negatív adat. Virovácz szerint már a negyedik negyedév előtt is utolérheti az ipar teljesítménye a 2021-es átlagot, de az év végéig szinte biztosan. „A gyártói kapacitás folyamatosan nő, az éves alapú növekmény azonban addig tart, ameddig az új gyártóüzemek el nem érik az elméleti maximumot. Ez 80-85 százalék, hiszen karbantartás is lehet közben. A következő egy év után különösen a magasabb hozzáadott értékű termelés kapacitásbővítésével lehet tovább növekedni” – mondta. Úgy látja, azokra az ágazatokra kellene fektetni a hangsúlyt, amelyek kevés importtal és magas munkaerő-költséggel működnek. 

Virovácz Péter korábban a Klasszis Podcast vendége is volt.

Két megye húzza felfelé az adatokat

A feldolgozóipar májusban stagnált: az alágak többségében májusban visszaesés történt, a járműgyártás pedig mindössze 0,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A közúti gépjármű gyártása 12,3 százalékkal bővült, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása ezzel szemben 9 százalékkal csökkent. A január és május közötti időszakban 1,4 százalékkal bővült a járműgyártás a tavalyi év első öt hónapjához képest.

A legnagyobb mértékben a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült az alágak közül, 43,5 százalékkal.

Ezen belül a számítógép, perifériás egység gyártása 132 százalékkal emelkedett,

ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 19,5 százalékkal visszaesett.

Virovácz elmondta: egy Komárom-Esztergom megyei gyárban beindult a termelés, ez okozta a kiemelkedő adatot. Ezt a tendenciát már hónapok óta megfigyelték, és a rendelésállományból kiindulva hosszabb távon is kitarthat az emelkedés Virovácz szerint.

Idén először mért visszaesést a gép, gépi berendezés gyártásában a statisztikai hivatal: a kibocsátás 11 százalékkal csökkent májusban a tavalyi adathoz képest. A legnagyobb mértékben, 33 százalékkal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, itt mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások.

Az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 0,4 százalékkal csökkent.

Amint az Mfor beszámolt róla, idén eddig a márciusi ipari adat volt kiemelkedő: a szektor 2026 első negyedévében, 2022 óta először, pozitívan járult hozzá a GDP alakulásához – emelte ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a júniusi Inflációs jelentésében. A bővülés azonban nagyon kiegyensúlyozatlan volt és mindössze két megyére, valamint néhány multi teljesítményére támaszkodott.

Az ipari export volumene 1,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, de a különböző alágak teljesítményei között nagy volt a szórás. A számítógép, elektronika és optikai termék gyártásának exportja 44 százalékkal nőtt.

A belföldi értékesítés 6,9 százalékkal csökkent tavaly májushoz képest. 

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