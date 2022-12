Ez a két város a világ legdrágábbja

Nemhogy kivezetné, még meg is hosszabbítja a kormány az üzemanyagár-sapkát? Klasszis podcast

Ez is elhangzott azon a beszélgetésen, amelyet a hazai makrogazdasági elemzőket megszólaltató sorozatunk legújabb adásában lapunk főszerkesztője, Csabai Károly folytatott Suppan Gergellyel, a Magyar Bankholding vezető elemzőjével. Aki úgy vélte, mivel az üzemanyagár-sapka kivezetése 2,5 százalékponttal dobná meg a már amúgy is 26 éves rekordon lévő inflációt, a kormány dönthet úgy, hogy azt mégsem vezeti ki, illetve ha mégis, akkor is csak fokozatosan, több lépésben.