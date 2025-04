Ez a magyar gazdaságnak is fájni fog? Láncreakciót okozhat az amerikai autópiac mélyrepülése

(via Equilor)

Az új autók átlagára már most közel 50 000 dollár, amit tovább súlyosbítanak az emelkedő hitelkamatok. A vámok hatására egyes modelleket teljesen kivonhatnak a piacról, miközben a gyártási költségek és az árak növekednek. A Boston Consulting Group becslése szerint az ágazat évente 110-160 milliárd dolláros költségtöbblettel nézhet szembe, ami az amerikai újautó-piac bevételeinek akár 20 százalékát is érintheti.

Az autóiparnak fájni fognak a megmaradt vámok – olvasható az Equilor hétfő reggeli hírlevelében. A Donald Trump által bevezetett, 25 százalékos, importautókra kivetett vámok továbbra is jelentős hatást gyakorolnak az autóiparra, miközben más vámtételek enyhültek.

