Ez a szektor nem tudja, hogy repülőrajtot vettünk

„Az autópark elöregedése is szerepet játszik abban, hogy viszonylag alacsony a saját hibából eredő károkra fedezetet biztosító cascóval rendelkező autók aránya, a 15 évnél idősebb autókra ugyanis nem lehet cascót kötni.” – mondta Székely Pálma, a K&H értékesítés és életbiztosítási üzletágának vezetője.

Az átlagéletkor-növekedés hátterében a kutatás szerint az áll, hogy jelentősen nőtt a 15 évnél idősebb autók aránya, mégpedig 44 százalékról 56 százalékra. A 15 évnél korosabb autók aránya a falvakban meghaladta a 60 százalékot, ezzel szemben a fővárosban viszont csak 39 százalékot tett ki. A jövedelem szintén jelentősen befolyásolja ezt a kérdést: a magasabb jövedelműek esetében 31 százalékos a 10 évnél fiatalok autók részesedése, miközben a közepes és alacsony fizetéssel rendelkezőknél 16-16 százalékos az arányuk. Ezzel szemben a 15 évesnél idősebb autók aránya a magas jövedelműek körében is majdnem a fele, azaz 47 százalék, a közepes és alacsony jövedelműek körében pedig a kétharmadot is eléri, 66 és 68 százalék.

Nőtt a használt autók átlagéletkora Fotó: Kaposvár Most

Ezekkel az adatokkal összhangban van a K&H biztos jövő felmérés legfrissebb eredménye is, amely szerint szintén egyre idősebb autókkal járnak a középkorúak. A kutatásból kiderül, hogy a 30-59 éves korosztályban a saját autóval rendelkezők esetében a gépkocsik átlagéletkora 14 év volt 2024 utolsó negyedévében, szemben az egy évvel korábbi 13 évvel, illetve a 2021-ben mért 12 évvel.

Egyre idősebbek a magyarországi autók, a múlt évben az átlagéletkor már elérte a 16 évet. Ezzel összhangban van a K&H biztos jövő felmérés eredménye is, amely szerint az autóval rendelkező középkorúak esetében a 15 évnél idősebb autók aránya 56 százalékra nőtt a korábbi 44 százalékról. A magasabb jövedelemmel rendelkezőknél a 10 évnél fiatalabb autók aránya meghaladja a 30 százalékot, ám az alacsonyabb fizetéssel rendelkezőknél mindössze 16 százalékos ez az érték.

