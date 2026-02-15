2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Keresetek Lakásépítés

Ez a zsebünkre megy – fontos adat lát napvilágot a jövő héten

mfor.hu

A jövő héten közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a keresetek tavaly decemberi és a lakásépítések, építési engedélyek tavalyi I-IV. negyedévi statisztikáit.

Pénteken adja ki a KSH a keresetek 2025. decemberi alakulásának adatait.

Tavaly novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400, a nettó átlagkereset 525 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,9, a nettó átlagkereset 10,2, a reálkereset pedig 6,2 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

Novemberben a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 665 100 forint volt, ami 8,7 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 653 100, a költségvetésben 679 100, a nonprofit szektorban 739 500 forintot tett ki, 7,5 és 10,4, illetve 14,4 százalékkal nőtt egy év alatt.

Szintén pénteken jelenik meg a lakásépítések, építési engedélyek tavalyi adatsora.

2025 I-III. negyedévében 7490 új lakás épült, 14 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19 947 volt, 37 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában.

A fővárosban 9,1, a megyei jogú városokban 33, a községekben 22 százalékkal kevesebb lakás épült. Csak a kisebb, nem megyei jogú városokban emelkedett kissé (1,5 százalékkal) az átadott lakások száma. Budapest 2509 új lakásának 57 százaléka három kerületben épült fel: a VIII. kerületben 631, a XI. kerületben 421, a IX. kerületben 379 új lakást vettek használatba.

A vidéki új lakások közül sok található a balatoni térségben: Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át, 259-et, Keszthelyen 165, Balatonszemesen 154 lakást vettek használatba. Mindezek mellett Kecskemét (225), Nyíregyháza (121) és Érd (116) lakásépítéseinek száma volt még jelentős, a többi vidéki nagyvárosé viszont nem érte el a százas nagyságrendet.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Euró

Így erősítené meg az euró nemzetközi szerepét az Európai Központi Bank

Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát, és egyúttal erősítse az euró nemzetközi szerepét – jelentette be Christine Lagarde szombaton, a Müncheni Biztonsági Konferencia keretében tartott felszólalásán.

Van valami, amiben Magyarország nagyon megelőzte Szlovákiát – A hét ábrája

Van valami, amiben Magyarország nagyon megelőzte Szlovákiát – A hét ábrája

Lényegesen jobban alakult a magyar inflációs szám, mint az északi szomszédunké.

Több mint százmilliárd forinttal támogatta a kormány tavaly a Samsung gödi gyárát

Több mint százmilliárd forinttal támogatta a kormány tavaly a Samsung gödi gyárát

Tavaly látványosan visszatért a nagy volumenű ipari támogatások korszaka a magyar gazdaságpolitikában. A külföldi beruházóknak adott, egyedi kormányzati támogatások összege a sokszorosára ugrott 2024-hez képest, ugyanakkor az intenzitás csökkent. A CATL debreceni gyára és a Samsung gödi üzeme is több mint százmilliárd forintos ösztönzőt kapott.

Tartottak tőle a románok, de egy szinten maradtak Magyarországgal

Tartottak tőle a románok, de egy szinten maradtak Magyarországgal

Megerősítette Románia befektetésre ajánlott negatív kilátású „BBB-” besorolását a Fitch Ratings.

Nem tétlenkedne a Tisza az euró bevezetésével

Nem tétlenkedne a Tisza az euró bevezetésével

A magyar euróról és a Tisza adóterveiről beszélt a párt költségvetési- és adópolitikai szakértője.

Milliárdokkal olcsóbban vihető a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

Milliárdokkal olcsóbban vihető a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

Közel 3 milliárd forintot engedett az árból a vagyonkezelő, amely megbízható értékbecslőket is keres.

Örülhetnek az autósok: egyelőre elmaradt a félelmetes támadás

Örülhetnek az autósok: egyelőre elmaradt a félelmetes támadás

Az olaj ára a mögöttünk hagyott héten is szűk sávban mozgott, ennek köszönhetően az üzemanyagpiacon sem volt komolyabb kilengés. Az Egyesült Államok egyelőre nem támadja meg Iránt, mégha vannak is baljós előjelek. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő friss elemzése szerint továbbra is a geopolitikai folyamatok lesznek a legnagyobb hatással a benzinárra.

Kilőtt a magyar biotermékpiac

Kilőtt a magyar biotermékpiac

Magyarországon 13,9 százalékkal nőtt a biotermékek kiskereskedelmi forgalma – hazánk az Európai Unióban a második leggyorsabban bővülő piac

Az éj leple alatt kiderült, mennyibe kerül a rezsivédelem a kormánynak

Az éj leple alatt kiderült, mennyibe kerül a rezsivédelem a kormánynak

314,5 milliárd forintot csoportosít át a kormány rezsivédelemre, ennek legnagyobb részét a villamosenergia-szolgáltatók kapják. A távhő-szolgáltatók fokozatosan, júniusig részesülnek a kompenzációból.

Össze-vissza ugrál a magyar építőipar teljesítménye – elemzői verdikt a KSH-adatról

Össze-vissza ugrál a magyar építőipar teljesítménye – elemzői verdikt a KSH-adatról

A novemberi nagy zuhanás után decemberben ismét növekedett az építőipari termelés. Az illetékes tárca egyelőre nem kommentált, az elemzőktől viszont megtudtuk, mi történhetett és mire számíthatunk.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168