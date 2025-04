Ez állna a váratlan vezetőváltás hátterében az állami hadiipari holdingnál?

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

A lap szerint a 4iG cégcsoport a távközléshez hasonlóan e szegmensben is erős pozíciókat szerezhet.

Mint arról lapunk is beszámolt, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter 2025. április 17-étől Póser Zoltánt nevezte ki az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezérigazgatójává. Az új vezető dr. Antal Ferencet váltotta a poszton.

