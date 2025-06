Ez az új kínai autómárka jön Magyarországra

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az Emil Frey a Stellantis járműipari konszern több márkájának importőre Magyarországon, mintegy százféle modellt kínál, beleértve a kishaszonjárműveket is. Több mint 100 szerződéses partnerrel – márkakereskedőkkel és szervizekkel – van kapcsolatban országszerte.

A Leapmotor a legmodernebb technológiával, széles modellpalettával és versenyképes árakon próbál részesedéshez jutni az elektromos járművek európai piacán. Magyarországon két modellel – egy elektromos városi kisautóval és egy szintén elektromos családi SUV-val – indul. A továbbiakban 2027-ig évente két új modellt mutat be.

Megkezdi a Leapmotor autómárka értékesítését a Magyarországon az Emil Frey csoport, a Közép-Európa több országában is tevékenykedő autóimportőr cég kínálatában ez lesz az első kínai márka – jelentette be Balkány György, az Emil Frey Hungary országigazgatója kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

