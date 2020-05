Ez aztán az igazi vis maior: se buli, se pénz - viszlát jövőre!

A szállodák, koncertszervezők és az utazási irodák után a fesztiválosok is feliratkoztak arra a listára, akik az elmaradó események miatt nem nagyon akarják visszafizetni a jegy árát. Pedig az elmúlt években szép profit jött össze a fesztiválosoknál is, valamint az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) is arról lehet olvasni, hogy vis maior esetben a jegy árát visszatérítik. Már persze akkor, ha van egyáltalán ÁSZF.

Még április 30-án jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a koronavírus-járvány miatt augusztus 15-ig semmilyen tömegrendezvényt nem lehet megtartani. A kormány óvintézkedése gyakorlatilag lenullázta az idei fesztiválszezont. Mindenképp érdekes, hogy a szállodákhoz és az utazási irodákhoz hasonlóan mintha nem lenne egységes jogrend: valamelyik fesztiválos visszatéríti az előre megvett jegyek árát, a másik viszont egy fillért sem ad vissza.

Utóbbi kategóriába tartozik például az OZORA fesztivál, amely idén július 20-26. között lett volna a Tolna megyei Ozora falu közelében. Nyaranta átlagosan 30 ezer fesztiválozót vonz, a résztvevők nagyjából 80 százaléka külföldről jön. Magyar nyelvű weboldala nincs is az eseménynek, így ÁSZF-se sem, ellenben angolul közlik, hogy az idei jegy érvényes lesz a 2021-es fesztiválra. Az árát nem tudják visszafizetni, de a pórul járt embernek lehetősége van odaajándékozni valakinek a jegyét, aki elmegy majd helyette.

Az egyik legdrágább fesztiválról van szó: 94 eurót, több mint 30 ezer forintot kell előre online kifizetni, plusz további 100 eurót a kapuknál. Az O.Z.O.R.A. Fesztivál Kft. még 2018-ban 932 millió forintos bevétel mellett 406 millió forintos profitot könyvelhetett el, többségi tulajdonosa Ivicz Erzsébet, aki az alapító, és 2018-ban elhunyt Zimányi Dániel özvegye. Amúgy az OZORA a béke és szeretet fesztiválja, de a pénzt nem adják vissza.

Még bizonytalan a helyzet a szigetes fesztiválokkal, bár az biztos, hogy a július elejei VOLT, a július közepi Balaton Sound és az augusztusi Sziget elmarad. Mindhárom fesztivál weboldalán szinte ugyanaz a szöveg olvasható.

Szeretnénk a türelmeteket kérni, amíg a jegyterjesztő partnereinkkel közösen megvizsgáljuk és kidolgozzuk a jegyvásárlókat érintő részleteket. Minden információról és fejleményről e-mailben fogtok tájékoztatást kapni, reményeink szerint minél hamarabb.

Amúgy pedig nagyon szomorúak a szervezők, hogy idén nyáron nem ünnepelhetnek együtt a fesztiválozókkal. Azt nem tudni, hogy a "megvizsgáljuk és kidolgozzuk a részleteket" pontosan mit jelent, az biztos, hogy a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-nél még március 6-án pontosították az ÁSZF vis maior eset miatti visszatérítésről szóló részét.

Eszerint a meghiúsult saját szolgáltatás díját, vagy ezek időarányos részét visszatérítik. A Sziget a visszatérítésre kerülő összeg három százalékával megegyező összegű visszatérítési feldolgozási díjra jogosult, amelyet a visszatérítés összegével szemben beszámíthat, abból levonhat - szerepel a dokumentumban.

Ezen elvileg tehát nincs mit megvizsgálni és kidolgozni, hanem a 3 százalékos feldolgozási díj levonásával vissza kell téríteni a jegyárat. Legalábbis az ÁSZF szerint, egyelőre azonban még nincs döntés. Kádár Tamás főszervező a Fővárosi Önkormányzat podcastjában beszélt arról, hogy a három nagy fesztiválnál több tízezer embert érint a döntés. Egyelőre még nem döntötték el, hogy nekik pontosan mit ajánlanak fel. Ehhez azt várják, hogy valamiféle jogszabályi háttér szülessen a visszatérítéssel kapcsolatban. Ez annyit jelent, hogy minden fesztiválozó automatikusan kapna egy vouchert az elköltött összegről, ezt tudja felhasználni a következő szezonban. A pénzt csak akkor kapná vissza, ha az utalványt nem tudja felhasználni a vásárló. Kádár Tamás szerint nem arról van szó, hogy ne tudnák visszaadni a belépőket, de ehhez előbb vissza kell szerezniük az előadóknak kifizetett előlegeket.

Lenne miből

A Sziget Zrt. szerződési feltételei között nem találtuk nyomát semmilyen utalványnak és annak sem, hogy csak akkor kapja vissza a pénzét az ember, ha előtte az előadók visszafizetik az előleget. Annak viszont van nyoma, hogy a Sziget Zrt. 2018-ban 15,6 milliárd forintos forgalom mellett 1,4 milliárd forintos profitot könyvelhetett el. A tulajdonosok már nem magyarok: a cégbejegyzésben az LMF Luxco Sárl nevű luxemburgi cég szerepel egyedüli részvényesként, ami pedig a Providence nevű amerikai befektetési alaphoz tartozik. Rengeteg fesztivál tartozik még hozzájuk, Norvégiától Ausztráliáig.

Korábbi sajtótájékoztatókon elhangzott, hogy a Sziget 10 milliárd forintos költségvetésnek a fele megy el a fellépti díjakra. Ennek az 5 milliárd forintos keretnek pedig a 80 százalékát a Sziget nagyszínpadain fellépő sztárok viszik haza. A bevételeknek legalább a 80-85 százaléka a jegyeladásból származik, a szponzorok is összedobják a büdzsé 10 százalékát, a maradék minimális hányad pedig a helyszíni árusítóktól, illetve az államtól jön be. Idén februárban jelentették be az első 80 fellépő nevét, március 3-ától pedig napijegyet is lehetett venni 22,5 ezer forintért, a 7 napos bérlet viszont már 100 ezer forintnál is többe kerül.

A koronavírus miatt elmarad az idén júliusra tervezett 2020. évi Bánkitó Fesztivál – és bár bizakodóan tekintünk a jövőbe, elsősorban a jegyek visszaváltásának mértékén fog múlni, hogy 2021-ben is lehet-e újra fesztivál a tó körül.

Ez igaz is lehet, hiszen a Bánkitó fesztivál Kft.-nek 2018-ban 67 millió forint bevétel mellett mindössze 3 millió forint nyeresége volt. Így is visszafizetik annak a pénzét, aki nem akarja odaadni nekik támogatásként, vagy nem akarja megtartani a jegyet 2021-re.