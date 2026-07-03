Ez egy ideális hétvége lehet a tankolásra

A hét eleji emeléseket követően egyelőre megállt az árak emelkedése, így a hétvégére stabil üzemanyagárakkal készülhetnek az autósok – számol be róla a holtankoljak.hu.

Ma még (július 3-án pénteken) az országos átlagárak így alakulnak:

95-ös benzin: 582 forint/liter

Gázolaj: 595 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Az amerikai nagybank Citigroup előrejelzése szerint a közel-keleti hajó- és áruforgalom fokozatos helyreállása miatt az olajárak az év végéig még tovább csökkenhetnek, ami hosszabb távon a hazai autósok számára is jó hír lehet. Erről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu számolt be.