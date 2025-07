Ez fájhat a pénztárcánknak, csak a gyenge dollárban bízhatunk

Miközben az olaj, illetve ahogy jeleztük, a finomított termék miatt drágulás várható, a dollár esése ezt némileg ellensúlyozhatja. Elterjedt ugyanis a héten egy olyan, később cáfolt hír, amely szerint Donald Trump menesztené az amerikai jegybank elnökét. A piacok egy ilyen jogilag és gazdaságilag is megkérdőjelezhető lépés miatt további bizalomcsökkenéssel reagáltak, ami többek között a dollár gyengülésében öltött testet.

Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője az X-en azt is jelezte, hogy az EU az intézkedések részeként India legnagyobb, a Rosneft olajfinomítójából származó termékre is figyel.

A gázolaj esetén viszont már sokkal rosszabb az összkép magyar szempontból. A magyar árak pozíciója annak ellenére jelentősen romlott, hogy a héten a gázolaj ára itthon még csökkent is. Valószínűsíthető azonban, hogy más országokban a forgalmazók előbb léptek, így a nálunk a hét második felében realizálódott árcsökkenés még nem érvényesült a Weekly Oil Bulletin adataiban.

Ahogy az uniós rangsorban, úgy a régiós összehasonlításban sem változott a magyar pozíció. Ezen a héten is öt olyan ország volt, ahol olcsóbb és csupán három, ahol drágább volt a benzin, mint Magyarországon.

Az uniós országok többségében a magyarországihoz hasonló ármozgásokat láthattunk. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint az aktuális összesítésben nem volt érdemi átrendeződés. Ennek megfelelően a magyar árak pozíciója sem változott. A friss rangsorban is 10 olyan országot találunk, ahol az átlagárak alacsonyabbak a magyarországinál.

A stabil olajáraknak köszönhetően a héten a benzin ára nem változott, a gázolaj pedig a magyar benzinkutakon pár forinttal olcsóbb is lett. Így a két üzemanyagfajta között a különbség némileg szűkült, a benzin jellemzően literenként 590 forintos áron kapható, míg a gázolajért 600 forint feletti összeget kell fizetni a töltőállomásokon.

Az olajárak emelkedése a hét elején megállt. A piacok ugyan hétfőn délelőtt még attól tartottak, hogy Donald Trump olyan szankciókat jelent be Oroszországgal szemben, amely gyorsan kihat az energiahordozó kínálatára is, az 50 napos határidő, amelyet az amerikai elnök adott, a piac szereplői számára megnyugvást jelentett. A piaci szereplők többségének ez ugyanis időt hagy a felkészülésre. Más kérdés, hogy ha tényleg életbe lépne ez fenyegetés, úgy a magyar gazdasági hatásai mennyire lennének súlyosak .

