Ez hosszú menet lesz: perre megy a magyar kormány

Az orosz energiaimport ügyében.

Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó, brüsszeli REPowerEU-rendelet az Európai Bíróságon – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy mára hivatalosan is megjelent az a döntés, amelynek értelmében megtiltják az Európai Unió tagországai számára az orosz kőolaj és földgáz vásárlását.

Tudatta, a magyar kormány benyújtotta a keresetét az Európai Bírósághoz, kérve az intézkedés megsemmisítését.

Szijjártó Péter a keresetlevél részleteit is elárulta
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a beadványukban három fontos dologra hivatkoznak. Először is arra, hogy Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne. Úgy fogalmazott:

„egy vicc, hogy egy kereskedelempolitikainak álcázott intézkedést fogadtak el.”

A második érv, hogy az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, minthogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga dönthet arról, hogy kitől, s milyen energiahordozókat vásárol – mondta.

Harmadrészt pedig, az Európai Uniónak van egy szabálya, amit úgy hívnak, hogy az ’energiaszolidaritás elve’. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az európai uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie. Nyilvánvalóan ez a brüsszeli döntés ezt felrúgja, Magyarország esetében mindenképp – húzta alá. A miniszter úgy vélekedett, hogy a per valószínűleg olyan egy és háromnegyed-két évig fog tartani.

24 milliárd dollárnyi aranyat halmozott fel egy kriptócég

Csúcson az olajár, és ha a termelőkön múlik, egy darabig még biztos ott is marad

Hétfőn jön a rezsicsökkentés 2.0

Megint izgulhat a kormány, jönnek az igazság pillanatai

Orbán Viktor nagy bejelentést tett

Rájár a rúd a bankokra

