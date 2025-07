Ez lehet a nagy barátkozásból: Trump vámjai lökhetik bóvliba Magyarországot

„Az amerikai elnök januári beiktatása után eltelt időben nem lett Ukrajnában béke, a palesztin ügy sem oldódott meg – de ezen nem csodálkozhatunk. Ám a nagy amerikai vámemelés sem a megígért módon zajlott le. Legfeljebb az első felvonást láttuk, és nem tudni, műsor-e a műsor. Kétrészes kamaradarab vagy öt felvonásos királydráma? Mintha még nem lenne megírva a szövegkönyv” – így összegezhető lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, Bod Péter Ákos Privátbankáron megjelent írása.

A volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár rámutat, hogy az első felvonás áttételes költségét fizeti Amerika azzal, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed nem meri a korábban elképzelt ütemben lejjebb vinni a maga kamatjait, hiába fenyegeti egyre durvábban a jegybanki vezetést Trump. De nem is a Fed, hanem a kötvénypiac az igazán nagy játékos, és ez a piac nem hisz Trump szavainak. A 30 éves lejáratú államkötvény megint az 5 százalék hozamszinten van. Ez sokba kerül a szövetségi büdzsének, de közvetve a jelzáloghiteleseknek, a vállalati kötvények kibocsátóinak, minden hitelfelvevőnek.

És ez a kamatszint kihat a nemzetközi piacra, különösen a bóvli-kategóriánál éppen csak jobb megítélésű feltörekvő piacokra. Mint amilyen Magyarország.

Bod Péter Ákos úgy véli, a külkereskedelmi zavarok első felvonása már érződött a leginkább kitett iparágak termelésében, az ottani foglalkoztatásban, amint ezt a járműipari vállalatok háza tájáról érkező hírekből tudni. Az amerikai relációban nagy tétel a gyógyszer is – ez most külön veszélynek van kitéve. És még számos olyan cég működik a magyar gazdaságban, amely piaclezárással felérő amerikai vámtétel esetén kieshet a jelenlegi értékláncból.

Ráadásul az eddig megismert gondokon túl egyéb kockázatok sokasága is fellép – figyelmeztet állandó szerzőnk. „Az Oroszországgal belsőséges, elvtársias viszonyban levő gazdasági szereplők nagy rizikót vállaltak eddig is a boltolásaikkal. Könnyen fordulhatnak úgy a viszonyok, hogy mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió (nem szükséges egyhangú egyetértés a kereskedelmi döntésekhez) súlyosan előnytelenné tenné az orosz importhoz kötődést. Az amerikai pénzügyek belső feszültségei, lehetséges turbulenciái pedig különösen veszélyesek lehetnek a jelentős államadósságot hurcoló, ingatag valutájú országokra nézve” – fejezi be a forintra és Magyarországra való utalással a cikkét lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője.

