Ez lehet Magyarország következő nagy dobása?

A McKinsey Global Institute becslése szerint a mesterséges intelligencia 2030-ig legalább 15 milliárd euró értékű automatizációs potenciált hozhat a magyar gazdaságba, ami a GDP 6-7 százalékának felel meg, de az összes nemzetgazdasági hatás több lehet, ha a megnövekedett termelékenység a gazdaság regionális versenyképességét is fokozni tudja.

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon a foglalkoztatottság 81 százalékig emelkedett, a reálbérek pedig 2008 óta több mint 50 százalékkal nőttek, de ez a struktúra elérte a lehetősége határait. A jövőbeni növekedés forrása már nem a létszámbővítés, hanem a termelékenység lehet, a magyar gazdaságnak a növekvő termelékenységre és innovációra kell építenie a jövőben – állapítja meg a McKinsey hamarosan megjelenő tanulmánya.

Jelenleg a versenyképesség fő korlátja az alacsony értékteremtés, a magyar gazdaság termelékenysége érdemben elmarad mind az uniós, mind a V4-átlagtól. A jelenség hátterében az alacsony hazai hozzáadott érték, a nagyvállalatok és kkv-k fejlettségi különbsége és a mérsékelt innovációs képesség áll. A mesterséges intelligencia éppen ebben segíthet, hatékonyabbá és termelékenyebbé teheti a gazdaság szereplőit – állítja Havas András, a McKinsey partnere.

Matécsa Márta, a McKinsey partnere a közleményben jelezte: a tanulmányban azonosították azokat a stratégiai lépéseket, amelyek mentén a mesterséges intelligenciára épülő gazdaságfejlesztés megvalósítható.

Varga Mihály: „Nem ülünk elefántcsonttoronyban, mi is érzékeljük a piaci folyamatokat”

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot a május 26-i ülésén. A döntést követően Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón ismertette a kamattartás hátterét és fejtette ki véleményét a sokak szerint túl erős forinttal és a piac által júniusra árazott kamatcsökkentéssel kapcsolatban.

Tényleg új irányt vesz Magyarország? Erre készülhetnek a külföldi befektetők

A Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda szakértői egy webinárium keretében összefoglalták, hogy Magyarország új kormánya hogyan alakíthatja át az ország jogi és gazdasági környezetét a külföldi befektetők számára. Az előadók olyan kulcstémákat elemeztek, mint az FDI-bejelentési kötelezettség, a szellemi tulajdon, a rövid távú lakáskiadás, valamint a kiskereskedelmi, illetve a digitális szabályozás, miközben visszatérő elemként jelent meg az átláthatóság, a kiszámíthatóság és a befektetői bizalom helyreállításának kérdése.

Ezen múlik a magyar uniós pénzek sorsa

A parlamenti ülés árnyékában döntöttek Varga Mihályék az alapkamatról

Május 26-i ülésén sem változtatott a 6,25 százalékon álló alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

Magyar Péter mélyen belenyúlna a rendszerbe: több politikusi posztnál is jöhet a cikluskorlát

Új cikluskorlátozásokat vizsgálnak.

Nagy bejelentés érkezett a Revolut Banktól

A NER ugyan megbukott, de a győri kaszinó 450 millió forint profitot pörgetett ki

4iG: 118 milliárdos rekorderedmény 2025-ben

Hová tűnt több ezer magyar dolgozó Ausztriából?

Jelentősen olcsóbb lesz a tankolás piaci áron

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


