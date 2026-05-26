Ez lehet Magyarország következő nagy dobása?

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon a foglalkoztatottság 81 százalékig emelkedett, a reálbérek pedig 2008 óta több mint 50 százalékkal nőttek, de ez a struktúra elérte a lehetősége határait. A jövőbeni növekedés forrása már nem a létszámbővítés, hanem a termelékenység lehet, a magyar gazdaságnak a növekvő termelékenységre és innovációra kell építenie a jövőben – állapítja meg a McKinsey hamarosan megjelenő tanulmánya.

Kapcsolódó cikk Történelmi csúcson a vállalati mesterséges intelligencia alkalmazások aránya A K&H innovációs index legfrissebb adatai.

Jelenleg a versenyképesség fő korlátja az alacsony értékteremtés, a magyar gazdaság termelékenysége érdemben elmarad mind az uniós, mind a V4-átlagtól. A jelenség hátterében az alacsony hazai hozzáadott érték, a nagyvállalatok és kkv-k fejlettségi különbsége és a mérsékelt innovációs képesség áll. A mesterséges intelligencia éppen ebben segíthet, hatékonyabbá és termelékenyebbé teheti a gazdaság szereplőit – állítja Havas András, a McKinsey partnere.

Matécsa Márta, a McKinsey partnere a közleményben jelezte: a tanulmányban azonosították azokat a stratégiai lépéseket, amelyek mentén a mesterséges intelligenciára épülő gazdaságfejlesztés megvalósítható.

(MTI)