Ez lett Orbán Viktor nyugdíjasoknak adott kedvezményéből

Zsigó azt is közölte, hogy már készülnek a szükséges jogszabályok, a törvényjavaslatot hamarosan benyújtják a parlament elé, ezt követően kezdődhet majd meg az utalványok gyártása.

Harmincezer forint értékű, több címletből álló élelmiszerutalványt kapnak a nyugdíjasok, amelyet őszig kézbesítenek – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a Facebook-oldalára kitett videójában. Zsigó Róbert közlése szerint az utalványt kisboltokban, piacokon, üzletláncokban és őstermelőknél is be lehet majd váltani. Az utalvány a nyugdíjasoknak Orbán Viktor által a februári évértékelőn beígért áfa-visszatérítést válthatja fel.

