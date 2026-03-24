Ez már az olajválság hatása: borúsabban látják a jövőt Varga Mihályék

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) erre az évre 3,8 százalékos inflációt vár, 0,6 százalékponttal magasabbat, mint három hónappal korábban. A 2027-es prognózisuk 0,4 százalékponttal, 3,7 százalékra emelték, a 2028-ast viszont 3 százalékon hagyták.

Nagyot rontottak az idei GDP-előrejelzésükön, a tavaly decemberi 2,4-gyel szemben már csak 1,7 százalékos gazdasági növekedésre számítanak. A 2027-es prognózisuk is csökkent, de csak 0,1 százalékponttal, 3,0 százalékra, ugyanakkor a 2028-ra 0,2 százalékponttal magassabb, 2,9 százalékos gazdasági növekedést várnak..

A legfrissebb Inflációs jelentést csütörtökön publikálja majd az MNB.