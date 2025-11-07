2p
Makró

Ez most bezavarhat a kommunikációba: itt egy jó hír a németektől

mfor.hu

Nőtt a német kivitel és behozatal is szeptemberben.

Az elemzők által vártnál erőteljesebben nőtt Németország kivitele és behozatala szeptemberben augusztushoz viszonyítva – a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis honlapjára pénteken fölkerült adatok szerint.

Az export 1,4 százalékkal, 131,1 milliárd euróra emelkedett augusztushoz képest, amikor 0,8 százalékos csökkenést mértek. Elemzők szerényebb, 0,5 százalékos havi bővüléssel számoltak.

Németország kivitele szeptemberben 2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az import 3,1 százalékkal, 115,9 milliárd euróra emelkedett, miután augusztusban a behozatal 1,4 százalékkal csökkent. Az év kilencedik hónapjában a kereskedelmi aktívum 15,3 milliárd euróra mérséklődött az augusztusi 16,9 milliárd euró többlettről. A magyar iparban eközben nem látszik javulás, hiába érkezik számos nagy, főleg kínai ipari szereplő Magyarországra.

Németország 74,3 milliárd euró értékben exportált árut az Európai Unióba, míg 59,3 milliárd euró értékben importáltak onnan szeptemberben. Augusztusához képest az EU-országokba irányuló export 2,5 százalékkal, az import pedig 1,2 százalékkal nőtt.

Németország az euroövezet országaiba 1,4 százalékkal nagyobb értékben, 51,4 milliárd euróért exportált, míg onnan 38,9 milliárd euróért importált, ami 0,7 százalék csökkenés augusztussal összevetve.

Az EU-n kívüli országokba irányuló áruexport 56,8 milliárd eurót tett ki szeptemberben, vagyis nem változott augusztushoz képest. Az ezekből az országokból származó import pedig 56,5 milliárd euró volt, ami 5,2 százalékos növekedés.

Az Egyesült Államokba irányult német export 12,2 milliárd euró volt, ami 11,9 százalékkal haladta meg az augusztusit. A Kínába irányuló német kivitel 2,2 százalékkal, 6,7 milliárd euróra csökkent, az Egyesült Királyságba pedig 7,1 százalékkal, 7 milliárd euróra nőtt.

Németország Kínából importálta a legtöbbet szeptemberben, 14,6 milliárd euró értékben, ami 6,1 százalékkal több az augusztusinál. Az Egyesült Államokból származó import 9 százalékkal, 8,7 milliárd euróra nőtt, míg az Egyesült Királyságból származó import 20 százalékkal, 3,6 milliárd euróra emelkedett.

