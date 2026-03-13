Ez nagyon fájni fog azoknak, akik piaci áron tankolnak

Az üzemanyagár emelkedés szombaton sem áll meg: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal emelkedik, a gázolajé pedig bruttó 3 forinttal, írja a holtankoljak.hu.

A Brent olaj hordónkénti ára az átmeneti csökkenés után a hét második felében tartja magát a 100 dollár körüli szinten.

Az áremelkedés azokat érinti, akik piaci áron kell, hogy tankoljanak. A piaci átlagárak pénteken így alakultak: 95-ös benzin: 626 forint per liter, gázolaj: 665 forint per liter.

Az úgynevezett védett árra nem érvényes az áremelés: az a 95-ös benzin esetében 595 forint per liter, a gázolaj esetében 615 forint per liter.

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ez a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik.

