Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró

Ez várhat ránk holnap a kutakon

mfor.hu

A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára sem változik.

Szerdától nem várható változás sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi árában – írja a Holtankoljak.hu. 

Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter 
  • Gázolaj: 588 Ft/liter 

A nagykereskedelmi ár ugyanakkor eltérhet a kutakon ténylegesen tapasztalható átlagáraktól. Erre utal az is, hogy legutóbb kedden a gázolaj nagykereskedelmi árában nem történt változás, maradt 589 forint literenként. Mégis, a kutakon ennél egy forinttal olcsóbb literenkénti átlagárakkal találkozhatunk. 

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Többet keresünk, de nem költjük el

A reálkeresetek emelkednek, de a fogyasztást ez nem húzza magával. A magyar dolgozók többsége továbbra is 400 ezer forintnál kevesebbet visz haza: ugyan szűkült a medián és az átlag közötti különbség, még mindig több mint 80 ezer forint.

Nem tágít Trump: ismét a cégeknek üzent

Az amerikai elnök makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy át kell alakítani a cégek beszámolási gyakorlatát.

Ennek most senki sem örülhet: lassult a bérnövekedés

Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt. A bruttó 9 százalékkal nőtt, a júniusi 9,7 százalék után.

Közel kerültünk Ausztriához

Legalábbis az inflációs mutatónkkal. Más kérdés, hogy az augusztusi 4,3 százalékos fogyasztóiár-indexünk így is a 23. legmagasabb az Európai Unióban, vagyis csak négy másik tagország pénze romlik jobban a forintnál – derül ki a friss Privátbankár Európai Inflációs Körképből.

Ez kellemetlen lenne a kormánynak: borulhatnak a jövő évi béremelési tervek?

Bár 2024 novemberében egy hosszú távú, három évre szóló bérmegállapodás született a kormány, a munkaadói és a munkavállalói oldal között a minimálbér-emelés mértékéről, a vártnál lényegesen gyengébb gazdasági teljesítmény felülírhatja a 2026-os terveket. Lapunk a tárgyalások kezdeti szakaszában kérdezte az egyeztető partnereket, amiből az rajzolódik ki, hogy cseppet sem számíthatnak nyugalmas időszakra a cégek és a munkavállalók.

Rossz célra tart a kormány csodafegyvere?

Miközben elemzők a 3 százalékos fix kamatozású lakáshitel felvételét lehetővé tevő Otthon Start program hatásának tudják be, hogy megállt a lakásbérleti díjak emelkedése, sőt néhol már csökkentek is, az ingatlanárak csak még feljebb mentek. Ennek hátterét boncolgatta főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői adásában.

Többezer építőipari vállalkozás kerülhet bajba csütörtökön

Csaknem 26 ezer építőipari kivitelezéssel foglalkozó vállalkozás kerülhet ki 2025. szeptember 18-tól, csütörtöktől a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara névjegyzékéből, amely az ágazat szereplőit, azok jogosultságait tartja nyilván, beleértve a kötelező kivitelezői felelősségbiztosítást is.

MABISZ: Mindenki csatolja be az autóban hátul is magát!

Immáron kilencedik alkalommal, verőfényes napsütésben nyitott kaput hagyományosan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán a Biztonság Hete balesetmegelőzési és közlekedésbiztonsági tematikus rendezvénysorozat.

NER-vagyon: teljesen üres Mészáros Lőrinc vagyonkezelő alapítványa

A minimálisan szükséges 600 millió forintnak sincs nyoma.

Ennél a négy banknál igényelhető a Minősített Vállalati Hitel

A mai nappal az új, kedvezményes vállalati hitelek már négy bank fiókjaiban elérhetők: az OTP Bank, az Erste Bank és az MBH Bank után, a K&H Bank kínálatában is fellelhető a konstrukció. A beruházási hitelpiac fellendítése érdekében a Magyar Nemzeti Bank augusztus 1-jén hirdette meg a Minősített Vállalati Hitelek elindítását, amivel a KKV-k széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű piaci alapú beruházási hitelek kerülhetnek forgalomba.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

