Ez várhat ránk holnap a kutakon

Szerdától nem várható változás sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi árában – írja a Holtankoljak.hu.

Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 589 Ft/liter

Gázolaj: 588 Ft/liter

A nagykereskedelmi ár ugyanakkor eltérhet a kutakon ténylegesen tapasztalható átlagáraktól. Erre utal az is, hogy legutóbb kedden a gázolaj nagykereskedelmi árában nem történt változás, maradt 589 forint literenként. Mégis, a kutakon ennél egy forinttal olcsóbb literenkénti átlagárakkal találkozhatunk.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>