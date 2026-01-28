2p
Ezek a legfelkapottabb használt autók egymillió forint alatt

mfor.hu

A Suzuki Swiftet letaszította az első helyről az Opel Astra: utóbbira 94 ezer alkalommal kattintottak a Használtautó.hu oldalán. A Volkswagen Passat is a legnépszerűbb, egymillió forint alatti típusok között van.

Kiemelkedően magas volt az egymillió forint alatti használt autók iránti érdeklődés 2025-ben – írja az Mfornak küldött közleményében a Használtautó.hu.

Ebben az árkategóriában az Opel Astra hirdetései futottak a legjobban: közel 94 ezer érdeklődést regisztrált a portál, miközben a modellből több mint 11 ezer aktív hirdetés volt elérhető. Egy évvel korábban még a Suzuki Swift vezette a rangsort, amely továbbra is 86 ezer feletti érdeklődőt vonzott. A Swift továbbra is az egyik legolcsóbb modell a mezőnyben: az átlagár 2025-ben is 400 ezer forint alatt maradt.

Az élmezőnyben tavaly is stabilan jelen volt a Ford Focus és a Volkswagen Golf, amelyeknél 2025-ben 55 ezer és 49 ezer érdeklődőt számlált a hirdetési portál. Ezeknél a modelleknél az átlagár jellemzően 500–600 ezer forint között mozog, esetükben a nagyobb méretért vagy az erősebb motorválasztékért hajlandók magasabb összeget fizetni az érdeklődők.

A lista további helyein az Opel Corsa, a Škoda Fabia és a Volkswagen Polo is ott van, amelyekkel együtt az egymillió forint alatti kínálat a kisautóktól a kompakt modellekig gyakorlatilag a teljes palettát lefedi. A Volkswagen Passat átlagára 600 ezer forint felett van, de ezzel együtt is ott van a tíz legnépszerűbb modell között ebben az ársávban.

Az egymillió forint alatti autóknál az átlagos futásteljesítmény 200, vagy akár 300 ezer kilométer felett járhat, az átlagéletkor pedig jellemzően 20-24 év közé esik. Mindez azonban nem csökkenti érdemben az érdeklődést, hiszen a vásárlók elsősorban elérhető árú, használható autót keresnek, nem pedig fiatal, drága modelleket.

„2024-hez képest enyhe csökkenés tapasztalható, ami részben a kínálat minőségi javulásával magyarázható” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

