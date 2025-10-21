Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Lakáspiac Otthon Start

Ezek lesznek az Otthon Start nyertesei?

mfor.hu

Egyre több az érdeklődő a panellakások iránt.

Egyre több az olyan érdeklődő, aki az Otthon Start program segítségével tervez panellakást venni, mivel az alacsonyabb négyzetméteráraknak köszönhetően szélesebb kínálatból válogathatnak, mint téglalakások esetében.

Vidéken nagy a kínálat

A főváros kivételével a panelkínálat szinte 100 százaléka megfelel az Otthon Start program előírásainak, azaz, hogy ne kerüljön többe 100 millió forintnál, és legfeljebb 1,5 millió forintos legyen a négyzetméterára.

zenga.hu ingatlankereső portálon a vármegyeszékhelyeken alig akad 1,5 millió forintos négyzetméterár felett hirdetett panellakás. A 100 millió forintos hirdetési árat pedig csak akkor haladja meg vidéken egy panel, ha például egy teljes szintet hirdetnek meg eladásra. Jó példa erre egy veszprémi 300 négyzetméteres ingatlan, amit eddig irodaként használtak.

Budapesten más a helyzet, ott egyes kerületekben a panelek esetében is nagyobb kompromisszumot kell kötniük az otthon startos vásárlóknak, mert a fővárosban többször fordulnak elő kiugró árazások annak ellenére, hogy a zenga.hu adatbázisa szerint átlagosan 1,2 millió forintos négyzetméteráron hirdetik a paneleket, az átlagár pedig 69 millió forint” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Nagyok az országos különbségek

Kiugró kerületnek számít például a gazdagréti és kelenföldi lakótelepet is magába foglaló XI. kerület, ahol a panellakások átlagos hirdetési ára elérte az 1,5 millió forintot négyzetméterenként, így itt a teljes kínálat csupán 60 százaléka felel meg a programnak. „A többi fővárosi kerületben ugyanakkor legalább 85-95 százalékos megfelelőségi arányokat látunk” – tette hozzá Futó Péter.

A XI. kerület egyébként nemcsak a fővárosban, hanem országos szinten is a legdrágább területnek számít, a legolcsóbb vármegyeszékhely pedig Salgótarján. A kettő között közel ötszörös a lakótelepi lakások árkülönbsége, ami mind a négyzetméterárra (1,506 millió forint/négyzetméter a 326 ezer forint/négyzetméterrel szemben), mind a tényleges hirdetési árra (79 millió forint a 17 millió forinttal szemben) érvényes.

Hol nézelődjön, aki Otthon Starttal panelt vásárolna?

A lakótelepi lakások kínálata a zenga.hu-n jelenleg Pécsen a legnagyobb, de az országos kínálat közel felét négy régióközpont és négy budapesti kerület adja. Nagyon sok lakásból válogathatunk még Debrecenben, Miskolcon és Szegeden is, a fővárosban pedig a III., XVIII., XV. és IV. kerületekben találjuk a legszélesebb kínálatot.

Országszerte nagyon sok helyen vásárolhatunk az Otthon Start program segítségével panellakást, ami méretéből és beosztásából adódóan jó választás lehet az első lakásukat vásárlóknak, különösen akkor, ha az épület a Panelprogramban is részt vett, vagyis alacsonyabb energiafelhasználás és alacsonyabb rezsiköltségek jellemzik” – emelte ki a zenga.hu elemzési vezetője.

