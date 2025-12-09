Ezekkel az élelmiszerekkel bővíthetik Orbán Viktorék az árrésstopot?

December elsejével hivatalosan is meghosszabbították az árrésstopot február 28-ig, valamint az érintett termékek körét is kibővítette a kormány: az újonnan bekerülők közé tartozik például a marhafelsál, a sajtkrém, az alma, a körte és a bébiétel is – a teljes listát ebben a cikkünkben találja:

Kapcsolódó cikk Itt a 14 termék listája, amivel februág végéig bővül az árrésstop-lista Például a bébiételekre is.

A még márciusban bejelentett árrésstop hatálya alá eső termékek köre sosem bizonyult állandónak, a döntéshozó folyamatosan bővítgette azt és az intézkedés hatályát is többször meghosszabbította, így egyáltalán nem ördögtől való az a gondolat, hogy további élelmiszerek is a listán végezhetik majd. Ezt szem előtt tartva megpróbáltuk megjósolni, hogy mit tervez az Orbán-kormány.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) havonta frissíti az egyes termékek és szolgáltatások fogyasztói átlagárát tartalmazó adatbázisát, ezt használtuk számításaink alapjául. Azt azonban fontos szem előtt tartani, hogy ezek nem feltétlenül egyeznek meg azokkal az árakkal, amelyekkel a fogyasztók a boltokban napi szinten találkoznak. A tendencia megállapítására azonban alkalmasak.

A következő célpontok?

A cikkünk írásakor rendelkezésre álló legfrissebb, októberi adatokat két korábbi árszinthez hasonlítottuk, az egy évvel korábbihoz, azaz a 2024 októberihez, valamint a 2025 márciusihoz – ekkor jelentették be az intézkedést. Ezeket összevetve négy olyan, egyelőre még nem árrésstopos élelmiszert is találtunk, ahol kiugrónak nevezhető drágulás történt.

Az abszolút rekorder a marharostélyos, azaz a „ribeye”, a steakek egyik legkedveltebb fajtájának ára egészen meredeken emelkedett az elmúlt egy évben, összesen több mint 30 százalékkal:

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a húsféle ára több mint 1500 forinttal nőtt egy év alatt; a legnagyobb ugrást feltehetőleg a száj- és körömfájás-járvány hatásai okozták, hiszen a fertőzött állatokat az érintett telepeken le kellett ölni. Ennek hatására pedig megfogyatkozott a piacon forgó élőállatok mennyisége is, ami a marhahúsárak emelkedéséhez vezethetett.

December elsején részben már léptek Orbán Viktorék ezen a téren, hiszen a legújabb bővítési körben már szerepelt a marha-fehérpecsenye és a marhafelsál; a rostélyos esetleges jövőbeli felvétele a listára tehát tovább bővítené a védett marhahúsfélék listáját – igaz, esetében nem egy hagyományos, mindennap fogyasztott húsról lenne szó.

Bővülhet még az árrésstopos lista

Fotó: Pixabay

Karácsonyi alapanyagok

Arra már viszonylag kicsi az esély, hogy még az idei évben hozzányúl a kormány az érintett termékek köréhez, ám ha mégis így tenne, örülhetnének a karácsonyi sütés-főzésre készülők: a citrom és a háztartási keksz is sokat drágult az általunk vizsgált időszakban.

A citrom ára márciushoz képest több mint 37,8 százalékkal emelkedett októberben. Az áremelkedés drasztikusságához azonban a gyümölcs esetében a szezonalitás is hozzájárult, így beszédesebb, hogyha a tavalyi októberi szinttel vetjük össze azt: egy év alatt 8,4 százalékkal lett drágább a citrom átlagosan.

Szintén több, Magyarországon népszerű sütemény alapanyagja a háztartási keksz, a KSH statisztikájában a nagyméretű, 800-1000 gramm közti kiszerelések szerepelnek. Ezek átlagára októberben 1290 forint volt, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 11,2 százalékos áremelkedést jelentett, míg márciushoz képest 18,34 százalékkal drágult a kekszes zacskó.

Mindkét termék esetében van rá esély, hogy egy esetleges következő árrésstop-merítésbe bekerüljön, hiszen sokoldalú alapanyagokról van szó, amelyek árának csökkentését megéreznék a vásárlók.

Kapcsolódó cikk Bejött az újabb árrésstop, örülhetnek a nyugdíjasok Íme, a decemberi Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés.

Lesz csoki árrésstop?

Végül érdemes egy szót ejteni a mogyorós tejcsokoládékról is, ugyanis a KSH adatai szerint az édesség ára szintén meredeken emelkedik. Tavaly októberhez képest 20,6 százalékkal lettek drágábbak a táblás csokoládék, azóta azonban az áremelkedés üteme valamennyivel lassabbá vált: márciushoz képest 10,1 százalékkal kell többet fizetnie átlagosan azoknak, akik édességre vágynak.

Nagy kérdés, hogy az áremelkedést látva lép-e a kormány: feltételezhetően valószínűleg nem, mivel az árrésstopos élelmiszerek körébe eddig jellemzően olyan élelmiszerek kerültek be, amelyek a mindennapi étkezésekhez és sütés-főzéshez jönnek jól, a mogyorós tejcsokoládé pedig nehezen nevezhető alapvető szükségletnek.

Az árrésstopos termékek árának alakulásáról és a boltokban tapasztalt árszintről a Privátbankár Árkosár-felmérésből tudhat meg többet, míg a diszkontláncokban tapasztalható árváltozásokról a Privátbankár Diszkont Árkosár felmérésben tájékozódhat.