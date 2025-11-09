Ezekre az adatokra Orbán Viktor is rácsodálkozhat – A hét ábrája

A külkereskedelmi termékforgalom adatain keresztül mutatjuk meg, hogyan lett 2014 óta egyre fontosabb az Egyesült Államok Magyarországnak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) rendszeresen közzéteszi az erre vonatkozó éves adatokat:

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a kormány által barátságtalannak emlegetett Biden-adminisztráció alatt az amerikai import mértéke idővel stagnálásba fordult, az export terén azonban a növekedés mindig is töretlen maradt, az Egyesült Államok pedig tartósan ott van hazánk legfontosabb gazdasági partnerei közt – olyan országok után, mint az első helyezett Németország, vagy akár Kína és Dél-Korea.