Ezekre az adatokra Orbán Viktor is rácsodálkozhat – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Látványosan vált egyre jelentősebb gazdasági partnerré az Egyesült Államok.

A külkereskedelmi termékforgalom adatain keresztül mutatjuk meg, hogyan lett 2014 óta egyre fontosabb az Egyesült Államok Magyarországnak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) rendszeresen közzéteszi az erre vonatkozó éves adatokat:

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a kormány által barátságtalannak emlegetett Biden-adminisztráció alatt az amerikai import mértéke idővel stagnálásba fordult, az export terén azonban a növekedés mindig is töretlen maradt, az Egyesült Államok pedig tartósan ott van hazánk legfontosabb gazdasági partnerei közt – olyan országok után, mint az első helyezett Németország, vagy akár Kína és Dél-Korea.

A propaganda a kitalált veszélyt is sikerként adja el

Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést, amit semmi sem veszélyeztetett

A magyar miniszterelnök washingtoni látogatása önmagában is diplomáciai sikernek tekinthető, a propaganda viszont olyan legendáriumot próbál építeni, aminek nem sok köze van a valósághoz.

Komoly ajándék-e ma egy könyv karácsonyra?

Komoly ajándék-e ma egy könyv karácsonyra?

A karácsony előtti szezon hagyományosan a könyvkereskedelem aranykorszaka. Ma is így van ez? Örülünk-e az ajándékba kapott könyvnek és mit olvasunk? Erről próbáltunk meggyőződni bolti őrjáratunkon és kérdezősködni a könyvkiadóknál.

Újabb amerikai fegyverbizniszről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A magyar-amerikai politikai kapcsolatok megerősödése jó keretet ad a két ország közötti védelmi és katonai együttműködés fejlesztésének, és utat nyit a további védelemipari beruházások előtt is – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Hiába esik az olaj, a kutakon ez nem látszik

Hiába esik az olajár, a kutakon ez nem látszik

Továbbra is ellentmondásosan alakulnak a piacok, hiszen a nyersolaj ára ugyan csökken, a finomított termékeknél ez nem látszódik – derül ki az Mfor Üzemanyagár-figyelő heti elemzéséből. Emiatt a hazai üzemanyagpiacon sem lehet komolyabb áresésre számítani.

Itt van Orbán Viktor bejelentése: Magyarország mentességet kap az amerikai szankciók alól

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott magyar idő szerint este kilenc után Orbán Viktor.

Éves csúcson a forint az euróval szemben

Éves csúcson a forint az euróval szemben

Nagyot erősödött a forint a dollárral szemben, és az euróárfolyam is 385 alá ment, amire tavaly tavasz óta nem volt példa.

240 dolgozóval indult be az új autóalkatrészgyár Vecsésen

240 dolgozóval indult be az új autóalkatrészgyár Vecsésen

A Magna International vecsési gyára 19 milliárd forint értékű beruházás volt, a kormány 3,8 milliárd forinttal támogatta. Az üzemben később 300 ember is dolgozhat.

Figyelmeztette az S&P Magyarországot: baj lehet az osztogatásból

Figyelmeztette az S&P Magyarországot: baj lehet az osztogatásból

Az S&P-nél a magyar gazdaság 4,5 százalékos hiányával számolnak idén. Becsléseik szerint az éves GDP 2 százalékát kell szánni Orbán Viktor választás előtti ígéreteire.

Túl magas a hitel törlesztőm, mit tegyek?

Túl magas a hiteltörlesztőm, mit tegyek?

Sokunk számára a lakhatásunkat biztosító ingatlan megvásárlása csak hitellel elérhető. Érdemes már a hitel felvétele előtt hosszú távon megvizsgálni és megtervezni anyagi helyzetünket, átgondolni döntésünket, mert a fizetési nehézség sajnos súlyos következményekkel is járhat. A törlesztéssel kapcsolatos figyelmetlenség, a hitelhez kötődő kedvezmény menet közbeni elvesztése is növelheti a havi törlesztőrészleteket, de akár azzal is szembesülhetünk utólag, hogy erőn felül választottunk hitelt. Ilyen esetekben is többféle mentő megoldás állhat rendelkezésünkre.

Fordulat a Molnál: inkább az Adria-vezetékre támaszkodnának az orosz olaj helyett

Fordulat a Molnál: inkább az Adria-vezetékre támaszkodnának az orosz olaj helyett

Az Orbán-Trump találkozó napján változtatott korábbi álláspontján a Mol: már lehetségesnek tartják, hogy Magyarországra kevesebb orosz olaj érkezzen.

