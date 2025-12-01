2p
Ezen a Pest megyei településen már januártól kutyaadót kell fizetni

Az önkormányzatoknak lehetővé tette a jelenlegi kormány, hogy ebrendészeti hozzájárulást vessenek ki. Szigethalmon élnek a lehetőséggel, január 1-től évi hatezer forintot kell fizetni a kutyák után. Vannak kivételek a szabály alól.

Ebrendészeti hozzájárulást, azaz ebadót vezet be a Pest megyei Szigethalom önkormányzata. A rendszer célja az állatvédelem támogatás és a kulturált kutyatartás előmozdítása – írja a Blikk.

Az évi 6000 forintos adót január 1-jétől kell befizetnie a szigethalmi kutyás háztartásoknak, a veszélyes kutyák után 20 000 forint a tarifa. Az ivartalanított kutyák tulajdonosai mentességet élveznek az adófizetés alól, a szigethalmi állatorvos azonban a lapnak elmondta: nem számít emiatt tömeges ivartalanításra. Briskiné dr. Pálfi Krisztina arra készül, hogy sokan nem tudnak a rendeletről, ezért nem fogják bejelenteni a kutyájukat az önkormányzatnál. Kivételt képeznek az adó alól a magyar kutyafajták, például a pulik tulajdonosai is.

Fáki László polgármester szerint napi szintű probléma, hogy a kutyák kiszöknek a kerítésen, elcsatangolnak, és félelmet kelthetnek a lakókban. A kormány pedig lehetővé tette az önkormányzatoknak, hogy ebrendészeti hozzájárulást szedjenek be, ezért léptek.

Múlt héten az Index mutatott be egy ismeretlen forrásból származó dokumentumot, amiben az áll, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén évi 18 ezer forintos kutyaadót vezetne be. Magyar Péter, a Tisza elnöke arról beszélt, hogy a dokumentum nem köthető a párthoz, a kormányzati kommunikációban azonban azóta is visszatérő elem a háziállatok után fizetendő adó kérdése.

