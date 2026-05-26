Ezen múlik a magyar uniós pénzek sorsa

Teljesíteni kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós helyreállítási alapok forrásaihoz – közölte Maciej Berestecki, az Európai Bizottság illetékes szóvivője.

A brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva az uniós szóvivő emlékezetetett: a múlt héten Magyarországon tárgyalt az Európai Bizottság helyreállítási alap ügyében felelős missziója. A megbeszélések során – mint fogalmazott – „jó előrelépést értünk el a magyar hatóságokkal”.

Néhány kérdés még tisztázásra vár a következő napokban, de cél a fennmaradó technikai részletek lehető leghamarabbi véglegesítése, tekintettel arra, hogy Magyarország május végén benyújthassa a helyreállítási tervét az uniós bizottsági felülvizsgálatra – hangsúlyozta.

Paula Pinho, az uniós bizottság vezető szóvivője kérdésre válaszolva hozzátette: egyelőre nem tudja megerősíteni Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök uniós pénzek ügyeben tervezett brüsszeli találkozójának pontos időpontját.

Magyarországnak az igazságszolgáltatás függetlenségét és az uniós pénzügyi érdekek védelmét megerősítő 27 szupermérföldkövet kell teljesítenie a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítást segítő uniós alap forrásainak kifizetéséhez.

(MTI)