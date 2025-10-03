Ezért érdemes szombatig várni a tankolással

Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken. Habár mára nem jelentett be árváltozást a Mol, mégis csökkentette a kiskereskedelmi árait 3-3 forinttal – írja a Holtankoljak.hu.

Az összesített napi átlagárak 2-2 forinttal csökkentek a portál előző napi közléséhez képest. Október 3-án a 95-ös benzin átlagosan 588 forintért kapható, a gázolaj átlagára 592 forint.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>