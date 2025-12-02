4p
Ezért fókuszáltak az egyéni vállalkozókra az új adócsomagban

Öt év alatt közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma az OPTEN adatai szerint, és mára ők adják a hazai vállalkozói kör legnépesebb részét. 

A kormány friss adó- és adminisztrációcsökkentő csomagja ezen a területen hoz érdemi könnyítéseket, vagyis ott igyekszik egyszerűsíteni a működési kereteket, ahol a piaci átrendeződés az elmúlt években a leglátványosabb volt.

Az elmúlt években csendes, mégis jelentős átrendeződés indult el a hazai vállalkozói térben. Az egyéni vállalkozók száma folyamatosan emelkedett, és 2025 októberére elérte a 646 ezret, közülük 557 ezer aktív.

Ezzel tovább erősödött a 2024-es fordulat: több aktív egyéni vállalkozó működik Magyarországon, mint társas vállalkozás. A most elfogadott 11 pontos csomag több ponton ehhez a trendhez igazodva csökkentheti az adminisztratív terheket és javíthatja a kis szereplők kiszámíthatóságát – írja az Opten Informatikai Kft. sajtóközleményében. 

Öt év alatt 90 ezerrel több vállalkozó
Öt év alatt 90 ezerrel több vállalkozó
Mi áll a jelenség mögött? – Gazdasági alkalmazkodás társadalmi mozgásokkal

Az egyéni vállalkozói forma előretörése nem pusztán gazdasági racionalitás eredménye. A fiatalabb generációk erősödő önállóságigénye, a rugalmas munkavégzés iránti igény, a home office tartós jelenléte és a projektalapú munkák terjedése mind abba az irányba mozdítják a munkavállalókat, hogy saját tevékenységük felett nagyobb kontrollt vállaljanak. Az önfoglalkoztatás ma már nem kényszerpálya, hanem a modern munkapiaci mintázatokhoz illeszkedő döntés.

Eközben a gazdaság oldalán a társas vállalkozásokra nehezedő tartós terhelés – magasabb működési költségek, bonyolultabb szabályok, lassabb alkalmazkodási képesség – kijelölte azt a pontot, ahol egyre többen kerestek kisebb, olcsóbb és rugalmasabb vállalkozási formát.

Hogyan látszik mindez a számokban?

Az OPTEN adatai szerint 2020 óta közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma, és 2025-re elérte a 646 ezret. A növekedés azonban nem csak mennyiségi: az aktív vállalkozók száma 557 ezerre emelkedett, a szüneteltetési arány pedig a tavalyi 16 százalékról 13,7 százalékra csökkent.

Ez azt jelenti, hogy nem csupán több az egyéni vállalkozó, hanem stabilabban működnek.

Az ágazati adatok azt mutatják, hogy a dinamika széles körű. A szakmai, tudományos és műszaki szolgáltatások területén csaknem 95 ezer egyéni vállalkozó működik, és hasonlóan magas a szám az egyéb szolgáltatásoknál is. Ezekben a területekben a projektalapú működés és a rugalmas munkavégzés szorosan illeszkedik az EV-modellhez, így a növekedés nem átmeneti, hanem tartós mintázatként rajzolódik ki.

A 11 pontos adócsomag – Ott érkezik a könnyítés, ahol a legnagyobb a növekedés

A kormányzati csomag több olyan módosítást is tartalmaz, amely közvetlenül enyhíti az egyéni vállalkozók terheit. Az alanyi áfamentesség határának lépcsőzetes emelése azon területeken ad nagyobb mozgásteret, ahol a bevételszerkezet jellemzően szolgáltatásalapú és kiszámítható. A főállású egyéni vállalkozók járulékterheinek mérséklése – különösen a szochóalap csökkentése – sokaknál csökkenti a legnagyobb fix havi költséget.

A NAV által vállalt egyszerűsítés, amely a biztosítottak bejelentését automatikusan elvégzi és ritkább bevallási kötelezettséget ad, számottevő adminisztratív könnyebbséget jelenthet azoknak, akik egyszerre látják el a szakmai és a vállalkozás működtetésével járó feladatokat.

„Az adatok alapján az egyéni vállalkozások szerepe érezhetően felértékelődött. A most elfogadott adó- és adminisztrációcsökkentő intézkedések a legkisebb szereplők működését tehetik kiszámíthatóbbá, ami segítheti a vállalkozói aktivitás stabilizálódását. A következő időszakban az lesz a döntő, hogy ezek a változások érezhető könnyebbséget hoznak-e a mindennapi működésben” – mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.

Értékelt Lázár János, talán utoljára?

A Mol Szerbiára, mi a kutakra kacsinthatunk rá

Ez gyors volt: annál is több uniós pénzt kaphat Magyarország, mint korábban gondoltuk

Még a választások előtt pénzeső ömölhet a kormány nyakába

Nagy Mártonék fújhatnak: nem romlott a helyzet, mutatjuk, miért

Csúcstámadásra készül a forint

Megjött az első jele annak, hogy az év vége sem lesz erős a magyar gazdaságban

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

