Ezért jött a zöld jelzés Brüsszelből: Itt van, min változtatott a kormány az uniós pénzekért

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy megvan a zöld lámpa Brüsszelből, és hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet az igazságügyi törvénycsomag.

Kapcsolódó cikk Varga Judit ünnepel: újabb lépés az uniós pénzek felé? Hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet az egyeztetett igazságügyi csomag.

A 24.hu információi szerint a most beterjesztendő javaslatcsomag már át is jutott a törvényalkotási bizottságon, és gyökeresen átírja az egyébként már jó ideje a parlamenti étlapon heverő igazságügyi reformtervezetet. A lap cikke szerint a 60 oldalas módosító az eredeti címet is átírja, ami így „az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok módosításáról” – egyértelművé téve, miért is döntött a módosítás mellett a kormány.

Most az Országgyűlésen lesz a sor az elfogadáshoz. Fotó: Pixabay

A portál összeszedte a legfontosabb változtatásokat, amelynek keretében többek közt a bírák által választott Országos Bírói Tanács megerősödik, és komoly gazdasági önállóságot kap, mint önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A tervezet azt is rögzíti, hogy az OBT beleszólhat abba, hogy ki lehet a Kúria elnökhelyettese, az elnök csak olyan jelölteket javasolhat majd, akiket az OBT előzőleg alkalmasnak talált. Az alelnök nem lehet az elnök hozzátartozója.

Ami pedig egyebek mellett szintén rendkívül fontos változtatás, az az, hogy a Kúria elnöke nem választható újra, azaz Varga Zs. Andrásnak a 9 éves mandátuma után mennie kell majd.

A 24.hu szerint végül bekerült az a korábban már emlegetett újítás is, amely kizárja, hogy a közhatalmat gyakorló szervek a jövőben alkotmányjogi panasszal forduljanak az Alkotmánybírósághoz.

Az igazságügyi reform elfogadása az uniós pénzek folyósításának egyik alapfeltétele, része a szupermérföldköveknek is.

(24.hu)