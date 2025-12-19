3p
Makró Energiapiac Orosz-ukrán konfliktus Oroszország Vlagyimir Putyin

Ezért küzdöttek annyira az orosz vagyonért Putyin uniós barátai? Bajok vannak az orosz gazdaságban

mfor.hu

Az oroszok is az erejük vége felé járnak?

A pénteki hajnal nagy híre volt, hogy az Európai Unió vezetői nem tudtak megegyezni az uniós intézményekben őrzött, befagyasztott orosz állami vagyon Ukrajnának nyújtott támogatásként való felhasználásáról. Helyette végül a 27-ből 24 ország közös, 90 milliárd eurós hitelt vesz fel erre a célra.

Oroszországnak azonban nem csak elvi szempontból volt fontos, hogy Ukrajna ne részesüljön az orosz vagyonból – derül ki laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikkéből. Ugyanis az orosz gazdaság problémáinak immár három egyértelmű jele is mutatkozott az elmúlt hetekben.

Az olajexportból származó bevételek tavaly decemberhez képest majdnem megfeleződtek a tavaly decemberiekhez képest, az egész évre vonatkozó bevételek pedig közel 25 százalékos visszaesést mutatnak.

Ettől nem teljesen függetlenül az orosz állami vagyonalap a háború kitörése óta először elkezdett aranyat eladni a hazai piacon. Korábban az alapból csak az orosz jegybank tartalékaiba vettek aranyat, most azonban fizikailag is csökken az aranytartalék mennyisége. 

A pénzügyminisztérium irányítása alá tartozó orosz állami vagyonalap Ukrajna inváziója előtt bő 405 tonna arannyal rendelkezett, és már idén november 1-jéig e mennyiség bő felének nyakára hágott, akkor ugyanis már csak 173 tonna volt a birtokában. Az alapban tartott jüan-eszközök értéke pedig 113,5 milliárd dollárról 51,6 milliárdra csökkent.

Közben pedig immár nyolc orosz régióban csökkentették jelentősen, sok helyen negyedére, ötödére az orosz haderőbe jelentkező önkéntesek „aláírási bónuszát”. Az anyagi okokból „bezupáló” önkéntesek nélkül viszont az orosz haderő sem tudja pótolni az ukrán fronton elszenvedett veszteségeit – egy újabb általános mozgósítás viszont hatalmas elégedetlenséget váltana ki az orosz társadalom a háború hatásaitól eddig megkímélni igyekezett rétegeiben is.

Összességében tehát a Privátbankár arra a következtetésre jut, hogy Oroszország sem lehet képes nemhogy „bármeddig” húzni a háborút, de még az áprilisban már csődtől fenyegetett Ukrajnánál sem sokkal tovább. Így aztán a péntek hajnalban bejelentett 90 milliárdos Ukrajnának nyújtott uniós hitel azt is jelentheti, hogy az oroszok valódi kompromisszumokra is rákényszerülhetnek a béketárgyalások során.

További részletek a Privátbankár cikkében olvashatók, ide kattintva>>>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Saját maga ellensége az, aki szombat előtt tankol

Saját maga ellensége az, aki szombat előtt tankol

Tovább csökkenhetnek az árak.

A pedagógusok béremelése menti meg a legfrissebb fizetési adatokat

A pedagógusok béremelése menti meg a legfrissebb fizetési adatokat

Kiemelkedik a pedagógusok béremelése a többi ágazathoz képest, de ennek ellenére sem éri el a tavalyi, következetesen 20 százalék feletti növekedés mértékét. Eközben az egészségügy az egyetlen szektor, ahol 5 százalék alatt nőttek a fizetések. Az is kiderült, hogy a mediánbérből élők nem tudják teljes egészében igénybe venni az Otthon Start hitelösszegét.

Nagy tervei vannak jövőre a MÁV-vezérnek: lesz vonal, ahol akár 80 kilométeres sebességgel is száguldhatnak a vonatok

Nagy tervei vannak jövőre a MÁV-vezérnek: lesz vonal, ahol akár 80 kilométeres sebességgel is száguldhatnak a vonatok

860 milliárdból újítanak fel pályákat. Hadat üzent Hegyi Zsolt a lassújeleknek.

Elvitték a balhét Orbán Viktor helyett az uniós csúcson – nem ő döntötte be az orosz vagyonos tervet

Elvitték a balhét Orbán Viktor helyett az uniós csúcson – nem ő döntötte be az orosz vagyonos tervet

Nem várt helyről jött a döntő ütés. 

Letarolják a magyar autópiacot a kínai márkák – és ez még csak a kezdet

Letarolják a magyar autópiacot a kínai márkák – és ez még csak a kezdet

Jövőre a prémiumkategóriát is meghódíthatják a kínai autók, és nem csak az elektromos meghajtásban.

Itt a forinterősödés vége, az infláció pedig 4 százalékra nőhet

Itt a forinterősödés vége, az infláció pedig 4 százalékra nőhet

A növekedés viszont élénkülhet jövőre az OTP elemzői szerint.

Lázár János ki fog térni a hitéből: még sokáig nem lesz vonat Veszprém és Ajka között

Lázár János ki fog térni a hitéből: még sokáig nem lesz vonat Veszprém és Ajka között

Megsemmisítették a közbeszerzés eredményét.

Áttörés: októberben elérte a mérföldkövet a nettó mediánbér

Áttörés: októberben elérte a mérföldkövet a nettó mediánbér

Először jött ki 400 ezer forint feletti érték a nettó mediánkereset kiszámításánál: októberben 401 100 forint volt. A leggazdagabb ötödbe tartozók jövedelme lassabban növekedett, mint a középen állóké, az adatokat pedig a közszféra béremelései húzták felfelé.

Jókora gyomrost kapott a kormány népesedéspolitikája a KSH-tól

Jókora gyomrost kapott a kormány népesedéspolitikája a KSH-tól

Szinte minden mutató tovább romlott.

Mi történt? Orbán Viktor és az uniós vezetők is ünneplik magukat Brüsszelben

Kap is közös uniós pénzt Ukrajna, meg nem is. Hajnalig tartott az alkudozás – végül mindenki elégedetten távozhatott?

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168