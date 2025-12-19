Ezért küzdöttek annyira az orosz vagyonért Putyin uniós barátai? Bajok vannak az orosz gazdaságban

A pénteki hajnal nagy híre volt, hogy az Európai Unió vezetői nem tudtak megegyezni az uniós intézményekben őrzött, befagyasztott orosz állami vagyon Ukrajnának nyújtott támogatásként való felhasználásáról. Helyette végül a 27-ből 24 ország közös, 90 milliárd eurós hitelt vesz fel erre a célra.

Oroszországnak azonban nem csak elvi szempontból volt fontos, hogy Ukrajna ne részesüljön az orosz vagyonból – derül ki laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikkéből. Ugyanis az orosz gazdaság problémáinak immár három egyértelmű jele is mutatkozott az elmúlt hetekben.

Az olajexportból származó bevételek tavaly decemberhez képest majdnem megfeleződtek a tavaly decemberiekhez képest, az egész évre vonatkozó bevételek pedig közel 25 százalékos visszaesést mutatnak.

Ettől nem teljesen függetlenül az orosz állami vagyonalap a háború kitörése óta először elkezdett aranyat eladni a hazai piacon. Korábban az alapból csak az orosz jegybank tartalékaiba vettek aranyat, most azonban fizikailag is csökken az aranytartalék mennyisége.

A pénzügyminisztérium irányítása alá tartozó orosz állami vagyonalap Ukrajna inváziója előtt bő 405 tonna arannyal rendelkezett, és már idén november 1-jéig e mennyiség bő felének nyakára hágott, akkor ugyanis már csak 173 tonna volt a birtokában. Az alapban tartott jüan-eszközök értéke pedig 113,5 milliárd dollárról 51,6 milliárdra csökkent.

Közben pedig immár nyolc orosz régióban csökkentették jelentősen, sok helyen negyedére, ötödére az orosz haderőbe jelentkező önkéntesek „aláírási bónuszát”. Az anyagi okokból „bezupáló” önkéntesek nélkül viszont az orosz haderő sem tudja pótolni az ukrán fronton elszenvedett veszteségeit – egy újabb általános mozgósítás viszont hatalmas elégedetlenséget váltana ki az orosz társadalom a háború hatásaitól eddig megkímélni igyekezett rétegeiben is.

Összességében tehát a Privátbankár arra a következtetésre jut, hogy Oroszország sem lehet képes nemhogy „bármeddig” húzni a háborút, de még az áprilisban már csődtől fenyegetett Ukrajnánál sem sokkal tovább. Így aztán a péntek hajnalban bejelentett 90 milliárdos Ukrajnának nyújtott uniós hitel azt is jelentheti, hogy az oroszok valódi kompromisszumokra is rákényszerülhetnek a béketárgyalások során.

