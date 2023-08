Ezért tolták meg plusz 4,4 milliárddal a Pénzügyminisztérium felújítását

"Hozzávetőleg az atlétikai VB vagy egy új metróvonal árának a harmadába kerül, hogy kívülről az 1908-as állapotára hasonlítson egy ház a budai várban, belülről pedig modern irodák szolgálják Varga Mihály Pénzügyminisztériumát, amit egy belvárosi palotából költöztetnek a várba" – írja a K-Monitor legfrissebb bejegyésében.

A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium várbeli épületének 100 milliárd felett járó költségeihez a K-Monitor információi szerint újabb 4,4 milliárdot írhattak azzal, hogy a Közbeszerzési Értesítő szerint „az épületet kivitelező haveri cégek kapták meg a feladatot, hogy az építési tendert kibővítve bebútorozzák az irodákat”. 2021-ben még úgy volt, hogy a Pénzügyminisztérium várbeli épületét 55 milliárdból újítják fel.

A magyarázat erre az volt, hogy közeleg az EU-elnökség, illetve hogy ez az épület lesz a 2024-es magyar EU elnökség egyik helyszíne, ezért kell sietni, vagyis nem lehet a hagyományos állami szervtől bekérni a bútorokat, audiovizuális eszközöket.

Leírták, hogy a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság „feladatellátási nehézségekkel” küzd, és most, az EU elnökség miatt lépni kellett. A hirdetményből kiderült még az is, hogy az Államadósság Kezelő Központ is beköltözik az épületbe.

A 4 milliárd 409 milliós pluszmunkának két cég örülhet: a West Hungária Bau (WHB) Építő Kft., illetve konzorciumi partnere, a Garage Kft., Varga Mihály volt kollégiumi szobatársának cége. Ők ketten csak ebből a szerződésből bő 60 milliárdot kapnak, de a bontás bő 12 milliárdja és a belső rekonstrukció milliárdjai is őket gyarapították.