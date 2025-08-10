1p
Makró A hét ábrája Infláció

Ezt a grafikont Orbán Viktor is elhűlve nézegetheti – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A dobogóról éppen lecsúszott Magyarország.

Inflációs adatot közölt pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. Ahogy azt cikkünkben is megírtuk, nem sok ok volt az örömre, mivel ugyan az éves infláció júliusban alacsonyabb lett a júniusinál, de nem annyival, mint amennyire számítottunk. Igaz, legalább az elmúlt hónapokban látott gyorsulás megtört azzal, hogy az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

Magyarország Európában

Az Európai Unió közös statisztikai hivatala, az Eurostat több tagország esetében is közzétette már az év/év alapú, harmonizáltfogyasztóiár-indexét a júliusi hónapra vonatkozóan, a hét ábrájában ezúttal ezt mutattuk be:

Ahogy az grafikonunkon is látszik, Magyarország ezen mutató tekintetében az elérhető adatokhoz viszonyítva a negyedik az uniós toplistán a maga 4,2 százalékával, ez pedig egy olyan helyezés, amelyre aligha lehet büszke a magyar gazdaság erősségét oly lelkesen bizonygató magyar kormány.

Fontos részleteket árulhat el az állami hivatal a nagy leolvadásról

Azt már tudjuk, hogy az ipar júniusban is gyászosan teljesített, elsősorban a járműgyártás húzta le, csütörtökön a teljes képet is felvázolja a KSH. Ugyaznap azt is megtudhatjuk, folytatódott-e az építőipar két hónapja tartó feltámadása júniusban.

A benzinár is követte a nagyot eső olajat

Mérsékelten csökkentek a hazai üzemanyagárak, pedig az olajé június óta nem látott mértékben esett a héten. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint a mostani olajár mellett további árcsökkenés várható a hazai benzinkutakon.

MNB-botrány: itt egy újabb fordulat, bejelentést tettek

Fejcsere történt.

Fejcsere történt.

Lázár János milliárdos barátai megint átrendezik a dohánypiacot

A Sánta család januárban megvette, most végelszámolja az egyik legnagyobb dohányforgalmazó céget.

Több ezer német lakást vett az MNB-alapítvány lengyel cége

Pedig már akkor nyakig ült az adósságban.

Nagy Márton döbbenetes számot árult el az államadósságról

2726 milliárd forint megy az adósságok kamataira.

Ilyen is van? Valami olcsóbb lehet Magyarországon

A nagykereskedelmi ár biztos csökken.

Már megint a nyugdíjasok jártak rosszabbul

Bár az éves infláció júliusban alacsonyabb lett a júniusinál, de nem annyival, mint amennyire számítottunk. Ráadásul a nyugdíjasok pénze továbbra is jobban romlik, mint a bérből és fizetésből élőké.

Nem kegyelmeztek a végrehajtók a legendás cukrászdának

A végrehajtókat nagyjából egy tucat rendőr kísérte.

Gyomrossal felérő inflációs adat érkezett

4 százalék felett maradt az infláció.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

