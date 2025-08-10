Ezt a grafikont Orbán Viktor is elhűlve nézegetheti – A hét ábrája

Inflációs adatot közölt pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. Ahogy azt cikkünkben is megírtuk, nem sok ok volt az örömre, mivel ugyan az éves infláció júliusban alacsonyabb lett a júniusinál, de nem annyival, mint amennyire számítottunk. Igaz, legalább az elmúlt hónapokban látott gyorsulás megtört azzal, hogy az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

Magyarország Európában

Az Európai Unió közös statisztikai hivatala, az Eurostat több tagország esetében is közzétette már az év/év alapú, harmonizáltfogyasztóiár-indexét a júliusi hónapra vonatkozóan, a hét ábrájában ezúttal ezt mutattuk be:

Ahogy az grafikonunkon is látszik, Magyarország ezen mutató tekintetében az elérhető adatokhoz viszonyítva a negyedik az uniós toplistán a maga 4,2 százalékával, ez pedig egy olyan helyezés, amelyre aligha lehet büszke a magyar gazdaság erősségét oly lelkesen bizonygató magyar kormány.