Ezt a térképet látva a magyar kormány sem tapsol örömében

Hatalmasak a bérszakadékok Magyarországon. 

A 2024-es nettó keresetek települések szerinti alakulását vizsgálta meg a GKI. Az országos nettó települési átlagkereset 474 ezer forint volt 2024-ben, mely 13,5 százalékkal bővült az előző évi 418 ezer forinthoz képest – derült ki a szerkesztőségünknek is megküldött közleményből.

Óriási különbségek az országon belül
Fotó: GKI

A nettó kereset Budapesten volt a legmagasabb (606 ezer forint), azonban itt növekedett a legalacsonyabb ütemben, 12 százalékkal. A vármegyeszékhelyeken és a vármegyei jogú városokban ennél lényegesen kisebb volt a nettó átlagkereset, 504 ezer forint, és ez 13,5 százalékkal bővültek az előző évhez képest. A városokban 456 ezer forint, míg a nagyközségekben és községekben 407 ezer forint volt az átlagos nettó munkajövedelem. Ez utóbbiaknál volt a legmagasabb a növekedés, mindkét településtípuson átlagosan 14 százalékkal emelkedtek a keresetek. Ennek ellenére továbbra is hatalmasak a különbségek:

majdnem 50 százalékkal magasabb az átlagkereset a fővárosban, mint egy községben, de a vármegyei jogú városokat is 20 százalékkal meghaladják.

A vármegyék nem egyenlők?

A vármegyék szerinti bontásban a legalacsonyabb átlagjövedelmű Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye (374 ezer forint), míg a legmagasabb Pest vármegye (523 ezer forinttal) volt. A legmagasabb nettó átlagkereset Budapest, Győr, Paks és Székesfehérvár térségében van. A legalacsonyabb átlagkeresetek a dél-nyugati és az észak-keleti régiókban vannak, itt is kifejezetten a kisebb településeken. A GKI szerint fontos megemlíteni azonban, hogy a budapesti keresetek torzítottak, ugyanis a Budapesten dolgozó, azonban állandó lakcímmel más településen rendelkezők jövedelme a statisztikában nem Budapesten, hanem más vidéki településeken jelenik meg (ott emelve az átlagot).

Felzárkózás történt azonban a legalacsonyabb jövedelmű régiókban, a fizetések százalékosan nagyobb mértékben emelkedtek azokon a területeken, ahol addig alacsonyabbak voltak, így kifejezetten a dél-nyugati és keleti régiókban. Ezt az okozza, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum jelentősen emelkedett.

Vármegye

Nettó kereset

(ezer Ft)

Növekedés (ezer Ft)

Növekedés (2024/2023)

 Pest

523

62,4

13,55%

 Győr-Moson-Sopron

509

53,8

11,82%

 Fejér

496

57,6

13,14%

 Komárom-Esztergom

495

56,4

12,87%

 Vas

466

51,3

12,40%

 Veszprém

457

50,9

12,55%

 Csongrád-Csanád

449

56,7

14,45%

 Tolna

444

56,2

14,46%

 Heves

438

51,3

13,26%

 Hajdú-Bihar

432

60,2

16,19%

 Baranya

426

53,2

14,26%

 Bács-Kiskun

424

49,9

13,33%

 Zala

420

50,2

13,58%

 Jász-Nagykun-Szolnok

403

50,8

14,43%

 Borsod-Abaúj-Zemplén

399

48,0

13,68%

 Nógrád

398

50,3

14,46%

 Somogy

398

49,4

14,17%

 Békés

392

49,8

14,54%

 Szabolcs-Szatmár-Bereg

374

50,1

15,46%
 

Nem véletlen időzítik az új pályázatot a választások előtti időszakra

Trendszerű forintgyengülés és BUX-szárnyalás várható jövőre

Ilyen árakon tankolhatjuk tele az autót az ünnepi roham előtt

Óriási hitelfelvételre készül a kormány, az Államadósság Kezelő Központ reagált

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére"

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

