Ezt a térképet látva a magyar kormány sem tapsol örömében

A 2024-es nettó keresetek települések szerinti alakulását vizsgálta meg a GKI. Az országos nettó települési átlagkereset 474 ezer forint volt 2024-ben, mely 13,5 százalékkal bővült az előző évi 418 ezer forinthoz képest – derült ki a szerkesztőségünknek is megküldött közleményből.

Óriási különbségek az országon belül

Fotó: GKI

A nettó kereset Budapesten volt a legmagasabb (606 ezer forint), azonban itt növekedett a legalacsonyabb ütemben, 12 százalékkal. A vármegyeszékhelyeken és a vármegyei jogú városokban ennél lényegesen kisebb volt a nettó átlagkereset, 504 ezer forint, és ez 13,5 százalékkal bővültek az előző évhez képest. A városokban 456 ezer forint, míg a nagyközségekben és községekben 407 ezer forint volt az átlagos nettó munkajövedelem. Ez utóbbiaknál volt a legmagasabb a növekedés, mindkét településtípuson átlagosan 14 százalékkal emelkedtek a keresetek. Ennek ellenére továbbra is hatalmasak a különbségek:

majdnem 50 százalékkal magasabb az átlagkereset a fővárosban, mint egy községben, de a vármegyei jogú városokat is 20 százalékkal meghaladják.

Kapcsolódó cikk Térképen a félelmetes magyarországi bérszakadék – A hét ábrája Nagyon komoly különbségek vannak az országban.

A vármegyék nem egyenlők?

A vármegyék szerinti bontásban a legalacsonyabb átlagjövedelmű Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye (374 ezer forint), míg a legmagasabb Pest vármegye (523 ezer forinttal) volt. A legmagasabb nettó átlagkereset Budapest, Győr, Paks és Székesfehérvár térségében van. A legalacsonyabb átlagkeresetek a dél-nyugati és az észak-keleti régiókban vannak, itt is kifejezetten a kisebb településeken. A GKI szerint fontos megemlíteni azonban, hogy a budapesti keresetek torzítottak, ugyanis a Budapesten dolgozó, azonban állandó lakcímmel más településen rendelkezők jövedelme a statisztikában nem Budapesten, hanem más vidéki településeken jelenik meg (ott emelve az átlagot).

Felzárkózás történt azonban a legalacsonyabb jövedelmű régiókban, a fizetések százalékosan nagyobb mértékben emelkedtek azokon a területeken, ahol addig alacsonyabbak voltak, így kifejezetten a dél-nyugati és keleti régiókban. Ezt az okozza, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum jelentősen emelkedett.