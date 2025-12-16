Ezt a térképet látva a magyar kormány sem tapsol örömében

A 2024-es nettó keresetek települések szerinti alakulását vizsgálta meg a GKI. Az országos nettó települési átlagkereset 474 ezer forint volt 2024-ben, mely 13,5 százalékkal bővült az előző évi 418 ezer forinthoz képest – derült ki a szerkesztőségünknek is megküldött közleményből.
A nettó kereset Budapesten volt a legmagasabb (606 ezer forint), azonban itt növekedett a legalacsonyabb ütemben, 12 százalékkal. A vármegyeszékhelyeken és a vármegyei jogú városokban ennél lényegesen kisebb volt a nettó átlagkereset, 504 ezer forint, és ez 13,5 százalékkal bővültek az előző évhez képest. A városokban 456 ezer forint, míg a nagyközségekben és községekben 407 ezer forint volt az átlagos nettó munkajövedelem. Ez utóbbiaknál volt a legmagasabb a növekedés, mindkét településtípuson átlagosan 14 százalékkal emelkedtek a keresetek. Ennek ellenére továbbra is hatalmasak a különbségek:
majdnem 50 százalékkal magasabb az átlagkereset a fővárosban, mint egy községben, de a vármegyei jogú városokat is 20 százalékkal meghaladják.
A vármegyék nem egyenlők?
A vármegyék szerinti bontásban a legalacsonyabb átlagjövedelmű Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye (374 ezer forint), míg a legmagasabb Pest vármegye (523 ezer forinttal) volt. A legmagasabb nettó átlagkereset Budapest, Győr, Paks és Székesfehérvár térségében van. A legalacsonyabb átlagkeresetek a dél-nyugati és az észak-keleti régiókban vannak, itt is kifejezetten a kisebb településeken. A GKI szerint fontos megemlíteni azonban, hogy a budapesti keresetek torzítottak, ugyanis a Budapesten dolgozó, azonban állandó lakcímmel más településen rendelkezők jövedelme a statisztikában nem Budapesten, hanem más vidéki településeken jelenik meg (ott emelve az átlagot).
Felzárkózás történt azonban a legalacsonyabb jövedelmű régiókban, a fizetések százalékosan nagyobb mértékben emelkedtek azokon a területeken, ahol addig alacsonyabbak voltak, így kifejezetten a dél-nyugati és keleti régiókban. Ezt az okozza, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum jelentősen emelkedett.
|
Vármegye
|
Nettó kereset
(ezer Ft)
|
Növekedés (ezer Ft)
|
Növekedés (2024/2023)
|
Pest
|
523
|
62,4
|
13,55%
|
Győr-Moson-Sopron
|
509
|
53,8
|
11,82%
|
Fejér
|
496
|
57,6
|
13,14%
|
Komárom-Esztergom
|
495
|
56,4
|
12,87%
|
Vas
|
466
|
51,3
|
12,40%
|
Veszprém
|
457
|
50,9
|
12,55%
|
Csongrád-Csanád
|
449
|
56,7
|
14,45%
|
Tolna
|
444
|
56,2
|
14,46%
|
Heves
|
438
|
51,3
|
13,26%
|
Hajdú-Bihar
|
432
|
60,2
|
16,19%
|
Baranya
|
426
|
53,2
|
14,26%
|
Bács-Kiskun
|
424
|
49,9
|
13,33%
|
Zala
|
420
|
50,2
|
13,58%
|
Jász-Nagykun-Szolnok
|
403
|
50,8
|
14,43%
|
Borsod-Abaúj-Zemplén
|
399
|
48,0
|
13,68%
|
Nógrád
|
398
|
50,3
|
14,46%
|
Somogy
|
398
|
49,4
|
14,17%
|
Békés
|
392
|
49,8
|
14,54%
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg
|
374
|
50,1
|
15,46%