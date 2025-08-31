Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Makró A hét ábrája Keresetek

Ezt az adatot sem mutogatja a kormány – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Vásárlóerőt tekintve pocsékak a magyar bérek.

Kereseti adatokat tett közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán. Ezek szerint 2025 júniusában a magyarországi bruttó átlagkereset meghaladta a 704 ezer forintot, ami 9,7 százalékos, azaz több mint 62 ezer forintos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Ez elsőre ugyan jól hangzik, de akkor már kevésbé, ha megnézzük a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) vásárlóerő-paritáson (PPP) számolt statisztikáját, amely tagországonként mutatja meg az átlagbérek reálértékét, dollárba átszámolva.

A 2024-es éves statisztika szerint ugyanis – ahogy az grafikonunkon is látszik – a hazai bérszínvonal a vásárlóerő-paritást tekintve a sereghajtók között van:

Az összegek amerikai dollárban, vásárlóerő-paritáson számolva értendők, vagyis a bérek reálvásárlóerejét mutatják, nem a ténylegesen kézhez kapott összeget.

A magyar fizetések vásárlóereje tehát annyira gyenge, hogy mindössze két OECD-tagországot tudott megelőzni hazánk 2024-ben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

rrrrrrrr

Keleti csukás: valami váratlan történt Csányi Sándor családi cégének üzbegisztáni bizniszével

Egy év után már törlik is az üzbég üzletért felelős vagyonkezelőt.

Már Rogán Antal se látja a fényt az alagút végén?

Már Rogán Antal se látja a fényt az alagút végén?

Változatlanok maradnak a háború súlyos gazdasági terhei a miniszter szerint.

Alkalmazkodó huszárokat képez a magyar honvédség, NATO-katonák is jönnek

Alkalmazkodó huszárokat képez a magyar honvédség, NATO-katonák is jönnek

Másfél hónapig gyakorlatoznak.

Nem maradt teljesen egyedül Brüsszelben Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Nem maradt teljesen egyedül az unióban Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Hallott számára kedves hangokat is a védelmi miniszteri tanácskozáson.

Trump dühöng, hatalmas gyomrost kapott a bíróságon

Törvénytelennek találta a feljebbviteli bíróság a legtöbb kivetett vámot.

Durva benzinár-emeléssel riogatnak

Durva benzináremeléssel riogatnak

Miközben az olaj világpiaci ára továbbra is kiegyensúlyozott, és minimális mozgást láttunk a tőzsdéken, a magyar ellátás kapcsán kérdőjelek merültek fel. Miután az ukrán drónok sikeresen támadják Oroszország területén a szállítási és finomítói kapacitásokat, időlegesen ismét leállt a Molt is ellátó Barátság kőolajvezetéken a tranzit. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint, a napvilágot látott nyilatkozatok ellenére az idei évben ennek nem lesz érdemi hatása sem a magyar ellátásra, sem az árakra.

Ezt tárják fel a bankkártya-adatok a dráguló pizzáról és a lángosról

Ezt tárják fel a bankkártya-adatok a dráguló pizzáról és a lángosról

Az éttermi költések emelkedését is mutatják a bankkártya-használati adatok, és kiderült, mennyi az idei pizza és lángos.

Kapott a kormány 100 milliárdot az uniótól – de senki nem lát belőle egy vasat sem

Kapott a kormány 100 milliárdot az uniótól – de senki nem lát belőle egy vasat sem

Egyetlen pályázatot sem írtak ki, a pénz teljesen elveszhet.

Valami szokatlan dolog történik szombaton a benzinkutakon

Valami szokatlan dolog történik szombaton a benzinkutakon

Váratlan, de nem fordulat.

Kemény kritikát kapott Lázár János: különösen vidéken árthat sokat a rendelete

Kemény kritikát kapott Lázár János: különösen vidéken árthat sokat a rendelete

Számos sebből vérzik a plázastop-szigorítás a szakmai szövetség szerint.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168