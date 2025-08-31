Ezt az adatot sem mutogatja a kormány – A hét ábrája

Kereseti adatokat tett közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán. Ezek szerint 2025 júniusában a magyarországi bruttó átlagkereset meghaladta a 704 ezer forintot, ami 9,7 százalékos, azaz több mint 62 ezer forintos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Ez elsőre ugyan jól hangzik, de akkor már kevésbé, ha megnézzük a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) vásárlóerő-paritáson (PPP) számolt statisztikáját, amely tagországonként mutatja meg az átlagbérek reálértékét, dollárba átszámolva.

A 2024-es éves statisztika szerint ugyanis – ahogy az grafikonunkon is látszik – a hazai bérszínvonal a vásárlóerő-paritást tekintve a sereghajtók között van:

Az összegek amerikai dollárban, vásárlóerő-paritáson számolva értendők, vagyis a bérek reálvásárlóerejét mutatják, nem a ténylegesen kézhez kapott összeget.

A magyar fizetések vásárlóereje tehát annyira gyenge, hogy mindössze két OECD-tagországot tudott megelőzni hazánk 2024-ben.