Ezt az autót vették a legtöbben Magyarországon tavaly

Elkészült a 2025-ös áttekintés a magyarországi újautó-piacról. A kishaszon-gépjárművek piacát uralja a Ford, a személyautóknál szorosabb a verseny. Az együttes magyar piac közel felét öt márka teszi ki.

A Toyota nyerte a személyautók és kishaszon-gépjárművek piaci versenyét Magyarországon 2025-ben – írja a Hvg. Közel 17 ezer autót és haszonjárművet adtak el, megelőzve a Fordot és a Suzukit. Tízezer feletti eladással büszkélkedhet a Skoda és a Volkswagen is, ennek az öt márkának van egyenként 5 százalék feletti, összesen 45,5 százalékos piaci részesedése a magyar piacon. 

A személyautókat nézve azonban a Suzuki volt a legsikeresebb: több mint 14 ezer eladással állnak a lista élén a Toyota és a Skoda előtt. A Volkswagen és a Ford következik ebben a sorban, nyolcezer feletti értékesítéssel.

A kishaszongép-járművek piacát a Ford uralta, a magyar piac több mint egyharmadát fedték le. Közel nyolcezres eladásukat meg sem tudta közelíteni a többi gyártó, de a Toyotának, a Volkswagennek, a Renaultnak és a Mercedesnek sikerült meghaladnia a 2000 értékesítést.

Magyarországon összesen 129 440 új személyautót vásároltak tavaly, a legnagyobb darabszámban értékesített modell a Suzuki S-Cross volt. Ezen a listán a Skoda Octavia és a Suzuki Vitara áll a dobogó két szélén több mint ötezer eladott járművel. Dacia Dusterből, Nissan Qashqaiból és Kia Ceedből is több mint háromezer új példány talált gazdára 2025-ben.

