Ezt hogy fogja kimagyarázni? Putyinnak nincs jó napja

Nem sokat tudtak produkálni a 2025-ös évben.

Lelassult az orosz gazdaság növekedése tavaly az előző évekhez képest. A statisztikai hivatal nem végleges adata szerint a hazai össztermék (GDP) 1 százalékkal nőtt 2025-ben.

Idén sem örülhetnek majd

Egy évvel korábban, 2024-ben a gazdaság 4,9 százalékkal, 2023-ban 4,1 százalékkal bővült. A tavalyi növekedés mértéke megegyezik az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium várakozásaival, a jegybank 0,5-1 százalékos bővülést várt. Az orosz GDP a tavalyi harmadik negyedévben 0,6 százalékkal, a második negyedévben 1,1 százalékkal, az első negyedévben 1,4 százalékkal nőtt.

A statisztikai hivatal a tavalyi utolsó negyedévre még nem közölt adatot, azt várhatóan a korábbi évek gyakorlatának megfelelően áprilisban ismertetik és ekkor közlik az előző negyedévek felülvizsgált adatát is. Az idei évre a gazdaságfejlesztési minisztérium 1,3 százalék, a jegybank 0,5-1,5 százalék közötti GDP-növekedést vár. (MTI)

