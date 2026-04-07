Ezt hozta a nyuszi a nyugdíjasoknak a hipermarketekben

Dobos Zoltán

Még egy hónapra visszatekintve is jelentős mértékben csökkent az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek ára. És bár az árrésstop tavaly márciusi bevezetésének bázishatása mostanra kikerült az éves indexből, tizenkét hónap alatt is számottevő áresésről tudunk beszámolni a húsvéti hosszú hétvége előtt elkészített Mfor Nyugdíjas Árkosár áprilisi felmérésében.

Kellemes meglepetés érhette azokat az időseket, akik a húsvéti hosszú hétvége előtti napokban intézték havi nagybevásárlásukat, mert március elejéhez képest 3 százalékkal, 850 forinttal olcsóbban vásárolhatták meg az élelmiszereket – derült ki, amikor a hazai hipermarketláncok árai alapján elkészítettük áprilisi Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérésünket. Ilyen alacsony árakat utoljára két éve, 2024 tavaszán tapasztaltunk.

Így az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index továbbra is negatív tartományban, mínusz 5,5 százalékon van, ami forintban kifejezve azt jelenti, hogy a tavaly április eleji árakhoz képest most kereken 1600 forinttal kevesebbet kellett a hipermarketek kasszáinál hagyniuk a nyugdíjasoknak.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett!)

A fenti diagramon szembetűnő lehet, hogy az indexérték mínusz 13,1 százalékról módosult mínusz 5,5 százalékra. Ennek oka, hogy felmérésünk készítésekor kikerült a bázisból a 2025. március közepén bevezetett árrésstop hatása, mert már az egy évvel ezelőtti méréskor is az árréscsökkentett árakat kellett figyelembe vennünk. Ez egyben azt a jó hírt is magában hordozza, hogy

az árrésstop ideje alatt piaci alapon is csökkentek az élelmiszerek árai.

Egy hónappal ezelőtti becslésünknél tehát kedvezőbben alakultak az árak, akkor nagyjából változatlan árkosárértékre, illetve 0 és mínusz 3 százalék közötti indexre számítottunk. A mintázat azt mutatja, minden tavasszal (és ősszel is) találkozhatunk egy áresést vagy legalább a trendeknél csekélyebb mértékű áremelkedést mutató hónappal (ennek hatását az árrésstop bevezetése tavaly márciusban többszörösére fokozta), és úgy véljük, ez a rendszeres tavaszi árcsökkenés idén most történt meg.

Várakozásaink szerint mostantól ismét egy áremelkedési ciklus következik, ami miatt az árkosárindex is lassan a nulla felé kezd emelkedni. Azt jósoljuk, májusban a mostani szinten vagy egy kicsit magasabban, de legfeljebb mínusz 3,5 százalékon lesz az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index mértéke, míg a nullát a nyár végén vagy az ősszel érheti el.

Módszertan

A Privátbankár immár több mint 19 éve elvégzett Árkosár-felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív-, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól: bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink.

A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés csak a hipermarketláncokban megvásárolható élelmiszertermékek árát vizsgálja, azaz nem alkalmas általánosságban a nyugdíjak reálértékének megállapítására.

Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Jön a választás, nagyot esett a krumpli ára!

A jelentősebb, havi alapon 10 százalékot meghaladó ármozgások listája ebben a hónapban is rövid. Csupán az alma produkált ennél kicsit magasabb, 11,2 százalékos drágulást, míg

az összesen 21 termékből álló árkosár további 5 cikkének ára emelkedett, de ezek nem érték el az 5 százalékos mértéket sem.

Mindeközben a burgonyáért 26,9, a narancsléért 12,7, a tejfölért pedig 11,3 százalékkal kevesebbet kell a pénztáraknál hagyniuk az időseknek.

Tavaly április elejéhez képest a joghurtért 33,2, a banánért 19,5, a jeges teáért pedig 10,6 százalékkal kell mélyebben a pénztárcába nyúlni.

Hét tételből áll viszont a tíz százaléknál nagyobb mértékben csökkent árú termékek köre. A krumpli 41,3 százalékkal, a sertésmájkrém 34,3 százalékkal, a narancslé 30,8 százalékkal, a tejföl 23,4 százalékkal, a tej 15,1 százalékkal, a száraztészta 13,4 százalékkal, az alma pedig 12,5 százalékkal kerül kevesebbe a tavaly április elejinél.

Elismerésre méltó reálérték-emelkedés

Az elmúlt tizenkét hónapban az időskori ellátások 7,3 százalékkal (a tavaly novemberi nyugdíj-kompenzáció, a januári rendes év eleji emelés, illetve a 14. havi nyugdíj negyede összesített hatása) emelkedtek. Ezzel együtt – mint láttuk – a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerek 5,5 százalékkal olcsóbbá váltak.

Két évet vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a 10,7 százalékos (a 14. havi nyugdíj nélkül számítva 8,6 százalékos) nyugdíjemelkedéssel párhuzamosan az árcédulákon szinte nem volt változás, az azokon szereplő összegek átlagosan 0,1 százalékkal csökkentek.

Ha három évvel ezelőttre tekintünk vissza, akkor 21, a 14. havi juttatás nélkül 18,7 százalékos nyugdíjemelkedés mellett az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke a 2022 végi, 2023 eleji gigainfláció utáni időszakhoz képest 6,9 százalékkal csökkent

Négyéves időtávra visszanézve a nyugdíjak 51,1 százalékkal (a 14. havi nyugdíjat nem számolva 48,2 százalékkal) nőttek, míg az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerekért 25 százalékkal kell többet fizetni.


Az öt évvel ezelőtti állapothoz képest az idősek nyugdíj címén 70,6 százalékkal (a 13. és 14. havi juttatás nélkül 57,5 százalékkal) többek kapnak kézhez. 2021 áprilisának elejéhez képest az ő kosarukban szereplő élelmiszerek 47,2 százalékkal kerülnek többe.

2020 áprilisához, azaz a hat évvel ezelőtti juttatásokhoz képest most 81,5 százalékkal, a 13. és 14. havi nyugdíjtól eltekintve pedig 64,2 százalékkal többet kapnak kézhez a nyugdíjasok. A hipermarketláncokban pedig 51 százalékkal emelkedtek az általuk megvásárolt termékek árai.

A nyugdíjak reálértékének emelkedése azért fontos, mert a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény miatt az idősek idén sem számíthatnak nyugdíjprémiumra, a tervezettnél magasabb inflációs mutató miatti nyugdíj-kiegészítés pedig csak novemberben fog érkezni.

