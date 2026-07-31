Ezt jó lenne elkerülni, de így néz ki a vészforgatókönyv, ha már nem bírja a villamosenergia-rendszer

Magyarországon az áramellátás, a villamosenergia-hálózat egyensúlyáért a rendszerirányító szervezet, a Mavir felel – mondta a 24.hu-nak Hiezl Tamás, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének (MEKSZ) elnöke. Az egész energiatermelési és ellátási folyamatot a Mavir látja át és felügyeli, és alapesetben a termelők szabályozásán keresztül biztosítja a villamosenergia rendszer egyensúlyát.

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Ugyanakkor előállhat olyan helyzet, amikor a hazai termelés és az import együtt sem elegendő a hazai kereslet kiszolgálására. Ilyenkor a fogyasztókat szabályozza a Mavir, amelynek alapfeladata a kereslet és a kínálat azonos szinten tartása, az energiarendszer összeomlásának megakadályozása.

Hiezl szerint jelenleg megnőtt annak a kockázata, hogy sem a hazai erőművek, sem a külföldről származó import nem lesz elég a hazai kereslet kiszolgálására. Ilyenkor egy speciális eljárásrend lép életbe, az úgynevezett RKR, a Rotációs Kikapcsolási Rend, amely egyes fogyasztók áramellátását szabályozza szükséghelyzetben. A MEKSZ elnöke hangsúlyozta azonban, hogy jelenleg még nem ilyen a helyzet és összehangolt munka folyik annak érdekében (az önkéntes fogyasztáskorlátozás is ennek a része), hogy elkerülhető legyen az RKR aktiválása.

Ha azonban a Mavir úgy ítéli meg, hogy a helyzet súlyosbodik, és komolyabb intézkedésekre van szükség, akkor már nem csak önkéntes alapon korlátozhatják a nagy ipari felhasználók áramellátását – jelezte Hiezl Tamás.

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A kényszerű korlátozás eljárásrendje a már említett RKR, azaz a Rotációs Kikapcsolási rend. Itt a Mavir döntései nyomán elsősorban a hat magyarországi áramelosztó társaságra hárulnak a konkrét feladatok. 18 úgynevezett rotációs kör létezik, amelyeket ezek az áramelosztók már korábban meghatároztak a saját ellátási körzetükben.

Ilyenkor a rotációs körök lényege az, hogy a korlátozásokat időben rotálva, nem egyszerre hajtják végre. Maximum 3 órára függeszthetik fel ilyenkor az áramellátást, az egyes hálózati szakaszokat tehát egyenként kapcsolják le, területileg váltogatva az érintettek körét.

Fontos megjegyezni Hiezl szerint, hogy az RKR alapján nem minden fogyasztót kapcsolhatnak le az áramelosztók a hálózatról. Ahogyan 18 rotációs körük van arra, hogy kiket lehet korlátozni, ugyanúgy van egy listájuk arról, hogy kit, kiket kell mindenképp ellátni árammal. Ilyenek például a kórházak – emelte ki a MEKSZ elnöke. Azaz a létfontosságú intézményekben nem lehet áramszünet még az RKR bevezetésekor sem. A 18 lekapcsolható rotációs kört is ezért úgy kell meghatározni, hogy az érintett szakaszokon egyetlen „kritikus” felhasználó sem lehet.

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