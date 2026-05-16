Ezt kell tenniük a külföldön ragadt utasoknak

A Travel Teachers utazási iroda esete ismét rámutatott: az utasbiztosítás és az utazási irodák mögötti vagyoni biztosítéki rendszer teljesen eltérő szerepet tölt be. A Netrisk.hu szerint egy esetleges utazási irodás csőd esetén a kinn ragadt utasoknak nem csak a csődbe ment iroda vagyoni biztosítékát nyújtó szolgáltatóval, biztosítóval kell felvenniük a kapcsolatot, hanem az utasbiztosítójukkal is, hogy a kint tartózkodás kényszerű meghosszabbítása miatt ne szűnjön meg a biztosítási védelmük.

Az utazási irodák csődje ellen ma a klasszikus utasbiztosítások jellemzően nem nyújtanak védelmet – hívta fel a figyelmet közleményében a Netrisk.hu a Travel Teachers Kft. ügyével kapcsolatban.

„A legtöbb ügyfél abban a hitben van, hogy ha kötött utasbiztosítást, akkor egy ilyen helyzetben is automatikusan számíthat segítségre. A valóság ennél jóval bonyolultabb: az utazási iroda fizetésképtelensége alapvetően nem klasszikus utasbiztosítási esemény, hanem az utazásszervező kötelező vagyoni biztosítéki rendszerének a területe. Azaz egy ilyen helyzetben elsősorban nem az utasbiztosító, hanem az utazási iroda biztosítója térit majd” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

A Travel Teachers Kft. az Európai Utazási Biztosítónál (EUB) rendelkezik 16,44 millió forintos vagyoni biztosítékot nyújtó kezesi biztosítással, ám az EUB közleménye szerint jelenleg még nincs szolgáltatási kötelezettsége, mivel a fizetésképtelenséget a Kormányhivatalnak kell kimondania, a biztosítékot kezelő szervezet csak innentől léphet.

Besnyő Márton szerint azok az ügyfelek, akik már befizették az utat, de még nem utaztak el, elsősorban erre a vagyoni biztosítéki rendszerre számíthatnak, azaz őket az utazási iroda biztosítója kártalanítja majd.

Több teendője is van az érintett utasoknak
Mi lesz az utasokkal?

A Netrisk szerint különösen érzékeny lehet azok helyzete, akik esetleg már külföldön tartózkodnak vagy pluszköltségeik keletkeznek. Szóba kerülhet az egyéni hazautazás megszervezése is. Besnyő Márton arra figyelmeztet, hogy ilyen helyzetben fontos felvenni a kapcsolatot azzal a biztosítóval. amelynél az utas utasbiztosítást kötött, de érdemes azzal a biztosítóval vagy szolgáltatóval is kapcsolatba lépni, amely az adott utazási iroda mögötti áll (jelen esetben az EUB). A gyakorlatban egyedi mérlegelés kérdése lehet, hogy elfogadják-e és ha igen, milyen költségszintek mellett például az egyedi hazajutás megszervezését, illetve az, hogy milyen segítséget, hazautazási támogatást vagy költségtérítést tudnak nyújtani.

Aki külföldön tartózkodik, annak az utasbiztosítása természetesen továbbra is fedezetet nyújt minden olyan káreseményre, amely a klasszikus utasbiztosítási kockázatok közé tartozik. Vagyis egy baleset, sürgősségi egészségügyi ellátás, poggyászkár vagy egyéb assistance-esemény esetén az utasbiztosítás változatlanul működik.

Hosszabb tartózkodás esetében érdemes meghosszabbítani a biztosítást

Ha azonban a hazautazás időpontja a kialakult helyzet miatt eltolódik, könnyen előfordulhat, hogy az utasbiztosítás eredeti tartama lejár. Ilyenkor sok ügyfél tévesen azt gondolja, hogy a biztosítása automatikusan meghosszabbodik, azonban az érintett utasoknak mindenképpen jelezniük kell a biztosítójuk felé, hogy a kialakult helyzet miatt szükség lehet a biztosítás meghosszabbítására.

A biztosítók jelentős része az ehhez hasonló rendkívüli helyzetekben ezt akár pluszdíj nélkül is megteszi, ugyanakkor ezt előzetesen egyeztetni kell. Ellenkező esetben a biztosítás az eredeti szerződésben szereplő időpontban megszűnhet, és onnantól az ügyfél már érvényes biztosítás nélkül maradhat külföldön.

