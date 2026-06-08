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Makró Juttatások Nyugdíj, öngondoskodás

Ezt lehet tudni eddig a nyugdíjas SZÉP-kártyáról

mfor.hu

Egyre többet tudni a kormány által bevezetendő, nyugdíjas SZÉP-kártyáról, de vannak még kérdőjelek.

Hóvége.hu foglalta össze olvasói kérdések alapján, mi az, amit már tudni lehet a nyugdíjasok számára a kormány által ígért Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) juttatással kapcsolatban.

Az új kormány vállalása szerint a nyugdíj összege alapján járhat (vagy nem járhat) a jövőben a nyugdíjasoknak SZÉP-kártya:

  • havi 250 ezer forint alatti ellátás mellett évi 200 ezer forint juttatás, míg
  • 250–500 ezer forint közötti havi nyugdíj esetén évi 100 ezer forint juttatás érkezhet a SZÉP-kártyákra,
  • ami élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre, pihenésre lesz költhető.
  • 500 ezer forint feletti havi ellátás esetén pedig már nem járna a juttatás.

(A SZÉP-kártyán lévő egyenleget egyébként legutóbb 2025. december 1. és 2026. április 30. között lehetett hideg élelmiszer vásárlására felhasználni, azaz jelenleg nem lehet – teszi hozzá a 24.hu.)

Ami a portál szerint már biztosra vehető:

  • a Nők40 nyugdíjasok is kaphatnak SZÉP-kártyát,
  • nem kell külön igényelni, a Nyugdíjfolyósító adatai alapján állítják ki és küldik ki majd a SZÉP-kártyákat,
  • a negyedik negyedévben (október és december között) érkezhet az első juttatás.

Ami még nem biztos, illetve nem valószínű a portál szerint:

  • nem tudni, hogy havonta, vagy negyedévente érkezhet-e a juttatás.
  • Nem tudni, hogy akik csak özvegyi nyugdíjat kapnak, de maguk nem nyugdíjasok, azok is megkaphatják-e a SZÉP-kártya juttatást, de a portál szerint nem valószínű.
  • Nem tudni, az összeg figyelembevételénél összeszámítandó lesz-e az öregségi nyugdíj és az özvegyi nyugdíj.
  • Nem tudni, pontosan hol lehet majd vásárolni a nyugdíjas SZÉP-kártyával.

A portál arra is kitért, mi az, ami biztosan nem lehetséges a nyugdíjas SZÉP-kártyával:

  • a készpénzfelvétel.
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