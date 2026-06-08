Ezt lehet tudni eddig a nyugdíjas SZÉP-kártyáról

A Hóvége.hu foglalta össze olvasói kérdések alapján, mi az, amit már tudni lehet a nyugdíjasok számára a kormány által ígért Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) juttatással kapcsolatban.

Az új kormány vállalása szerint a nyugdíj összege alapján járhat (vagy nem járhat) a jövőben a nyugdíjasoknak SZÉP-kártya:

havi 250 ezer forint alatti ellátás mellett évi 200 ezer forint juttatás, míg

250–500 ezer forint közötti havi nyugdíj esetén évi 100 ezer forint juttatás érkezhet a SZÉP-kártyákra,

ami élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre, pihenésre lesz költhető.

500 ezer forint feletti havi ellátás esetén pedig már nem járna a juttatás.

(A SZÉP-kártyán lévő egyenleget egyébként legutóbb 2025. december 1. és 2026. április 30. között lehetett hideg élelmiszer vásárlására felhasználni, azaz jelenleg nem lehet – teszi hozzá a 24.hu.)

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Ami a portál szerint már biztosra vehető:

a Nők40 nyugdíjasok is kaphatnak SZÉP-kártyát,

nem kell külön igényelni, a Nyugdíjfolyósító adatai alapján állítják ki és küldik ki majd a SZÉP-kártyákat,

a negyedik negyedévben (október és december között) érkezhet az első juttatás.

Ami még nem biztos, illetve nem valószínű a portál szerint:

nem tudni, hogy havonta, vagy negyedévente érkezhet-e a juttatás.

Nem tudni, hogy akik csak özvegyi nyugdíjat kapnak, de maguk nem nyugdíjasok, azok is megkaphatják-e a SZÉP-kártya juttatást, de a portál szerint nem valószínű.

Nem tudni, az összeg figyelembevételénél összeszámítandó lesz-e az öregségi nyugdíj és az özvegyi nyugdíj.

Nem tudni, pontosan hol lehet majd vásárolni a nyugdíjas SZÉP-kártyával.

A portál arra is kitért, mi az, ami biztosan nem lehetséges a nyugdíjas SZÉP-kártyával: