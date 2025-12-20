2p
Makró Energiapiac Energiatakarékosság Pályázatok, európai uniós pályázatok Villamos energia

Ezt nem láttuk jönni: minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton

mfor.hu

Megszülettek az első támogatási döntések a Jedlik Ányos Energetikai Programban, több mint 1200 nyertese van a valaha volt legnagyobb ágazati programcsomagnak – közölte szombaton Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A tájékoztatás szerint a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez kérhettek támogatást a Magyar Falu Programmal közös felhívásban. A meghosszabbított benyújtási határidőig 1249 önkormányzat jelentkezett az eredeti 18 milliárd forintos keretösszeget meghaladó igénnyel.

Az EM kipótolja a hiányzó forrásmennyiséget, így minden pályázat támogatható, az erről szóló hivatalos értesítés megjelent a pályázatkezelő honlapján.

Az ötezer alatti lélekszámú községek, városok Abasártól Zsurkig összesen 22,2 milliárd forint állami hozzájárulással cserélhetik energiatakarékosabbakra az utcai lámpatesteket.

Mindenki kap a pénzből
Fotó: Facebook
Fotó: Facebook

A kistelepülésektől az elszámolható költségeket teljes egészében átvállalja a kormány. Az elnyert forrás akár teljes egészében előlegként is kifizethető, az igényelt támogatás átlagosan 17,7 millió forint. A kérelmezett összegek széles sávban szóródnak: a Vas vármegyei Nagymizdó 315 ezer forintra számíthat, a skála túlsó végén a maximum 50 millió forintot a lehető legszorosabban megközelítő Balatonfűzfő áll.

A Jedlik Ányos Energetikai Program immár összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését, működési hatékonyságának javítását. Jelenleg a biogáz-biometán előállítását 40 milliárd forinttal támogató felhívás érhető el. A jövő év elején nyílnak meg a geotermikus áramtermelést, az ipari energiatárolók telepítését és a vállalati energiahatékonyság javítását célzó pályázati lehetőségek összesen közel 100 milliárd forint keretösszeggel – derül ki a minisztérium közléséből.

Olcsóbb benzint kapnak karácsonyra az autósok

A nemzetközi piacokon továbbra is nyomás alatt van az olaj ára, és ezt a finomított termékek mozgása is követi. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint ennek köszönhetően további árcsökkenés várható karácsonyra.

Ezért küzdöttek annyira az orosz vagyonért Putyin uniós barátai?

Saját maga ellensége az, aki szombat előtt tankol

A pedagógusok béremelése menti meg a legfrissebb fizetési adatokat

Nagy tervei vannak jövőre a MÁV-vezérnek: lesz vonal, ahol akár 80 kilométeres sebességgel is száguldhatnak a vonatok

Elvitték a balhét Orbán Viktor helyett az uniós csúcson – nem ő döntötte be az orosz vagyonos tervet

Letarolják a magyar autópiacot a kínai márkák – és ez még csak a kezdet

Itt a forinterősödés vége, az infláció pedig 4 százalékra nőhet

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
