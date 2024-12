Ezt se fogja bemondani a Kossuth Rádió: szeptemberben bukott az ország 470 millió eurót

Felcsuti Péter: A magyar gazdaságot nem Magyar Péternek kell kirángatnia a bajból

Ha nem tűnt volna fel Magyar Péter, akkor is meghosszabbította volna a kormány hat hónappal a kamatstopot? Ezt is megkérdeztük a Klasszis Klubban közgazdász vendégünktől, aki egykoron a Raiffeisen Bank vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség elnöke volt. A beszélgetés során a magyar gazdaság ügyes-bajos ügyei mellett szóba került, hogy mennyire jó ötlet az önkéntes nyugdíjpénztárakban lévő megtakarítások felhasználása adómentesen lakáscélokra, vagy hogy mire lehet számítani Donald Trump elnökségétől. Felcsuti Péter elmondta, lenne-e ma bankvezető, valamint azt is, miért jellemzik a Wikipédián a devizahitelezés atyjaként. A Klasszis Klub Live 4. évfolyamának 65. adását most megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.