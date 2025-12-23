Ezt sem gondoltuk volna, de Bulgária elszáguldott mellettünk a hitelminősítőnél

A Moody's a bolgár gazdaságban honos szub-szuverén adósságkibocsátók hazai és külső adósságaira adható lehetséges minősítések felső határát az eddigi „Aa2”-ről egy fokozattal a magasan elsőrendű „Aa1”-re emelte. Ez a besorolás a Moody's módszertana alapján már csak egy fokozattal marad el a lehető legmagasabb „Aaa” osztályzati országplafontól.

A cég a lépéshez fűzött indoklásában kiemelte, hogy Bulgária január 1-én csatlakozik az euróövezethez.

A Moody's Bulgáriára mint szuverén adósra „Baa1” befektetői ajánlású besorolást tart érvényben stabil kilátással. Magyarország adósbesorolása „Baa2”.

A cég indoklása szerint ez a lépés tükrözi az euróövezet erőteljes intézményi, jogi és szabályozói keretrendszeréből eredő előnyöket, valamint a likviditási támogatást és az egyéb válságkezelő mechanizmusokat.

Ugyanez a besorolási gyakorlat tükrözi azt is, hogy a Moody's megítélése szerint minimális a kockázata az euróövezeti tagországok kilépésének a valutaunióból – áll a hitelminősítő keddi elemzésében.

A hitelminősítői gyakorlatban a besorolási országplafon az adott gazdaságokban honos kereskedelmi adósok, a nem szuverén szintű adósságkötelezettségek és tranzakciók, valamint a bankbetét-állományok osztályzatának felső határa, amely az euróövezet esetében rendszerint magasabb az érintett gazdaság mindenkori szuverén adóskockázati minősítésénél.