Ezt tárják fel a bankkártya-adatok a dráguló pizzáról és a lángosról

A magyarok 2025 nyarán is előszeretettel költöttek nyári kedvenceikre: 6300 forintra nőtt a kártyafizetéssel bonyolított átlagos pizza-, 3700 forintra a lángosvásárlás. A turisztikai főszezonban való költés az éves inflációt lényegesen meghaladó módon növekedett – az adatokat ráadásul az utószezon jó időjárása a következő hetekben felülírhatja. A kártyaelfogadási szolgáltató Teya Magyarország először hozott nyilvánosságra a turisztikai szezon vásárlói döntéseivel kapcsolatos adatokat.

Mennyibe kerül?

Fotó: MTI / Kallos Bea

A Magyarországon mintegy 20 ezer vállalkozás kártyaelfogadó (Teya lime POS) terminálját üzemeltető Teya Magyarország adatfeldolgozása a 2025. év turisztikai szezonjában az alábbiakat mutatta:

A magyarok átlagosan 6300 forintért vásároltak pizzát kártyahasználati alkalmanként.

2022-2025 között évi 11-27 százalékos emelkedést mutatnak a lángosra fordított kiadásaink.

Az éttermi szektorban megfigyelhető kosárérték növekedés alapján egyre többet költünk kártyával.

A Teya Magyarország 2020 óta aktív része a magyar kártyaelfogadási piacnak. A kkv-k választása alapján a hazai kártyahasználók egyre gyakrabban találkozhatnak a Teya lime színű termináljaival a vendéglátóipari és a kiskereskedelmi egységekben is.

„A kártyaelfogadó terminálok adatai egyértelműen azt mutatják, hogy nő a magyarok éttermi költése. A pizza és a lángos mára nem csupán a Balaton emblematikus ételei, hanem a többi régióban is a vásárlók nyári kedvencei voltak az idei turisztikai szezonban.” – mondta Dencz Bálint Ákos, a Teya Magyarország ügyvezető igazgatója, hozzátéve: „Az időjárás rendkívül erősen befolyásolja a fogyasztói szokásokat: egy-egy esős napon akár kétszámjegyű visszaesést is tapasztalhatunk a forgalomban. Ha azonban kitart az indián nyár, az éttermek, pizzázók és lángosozók szezonja is jelentősen kitolódhat, ami komoly meglepetéseket hozhat a fogyasztási adatokban is.”

Mi a helyzet az éttermekben?

A hazai éttermi szektorban a bankkártyahasználat az utóbbi években jelentős változásokon ment keresztül, amit a Teya által rögzített adatok is alátámasztanak. Az alábbi elemzés az átlagos kosárérték évről-évre történő változását, valamint a tranzakciószám szezonalitását vizsgálja, és összeveti ezeket az inflációs trendekkel, piaci adatokkal.

Az éttermi szektorban mért átlagos kosárérték (azaz, egy tranzakció során elköltött összeg) az elmúlt években folyamatosan emelkedett. A 2022-es év 4500 forint körüli értékről indult, majd 2023-ban 5000 forintra, 2024-ben 5400 forintra, végül 2025-ben 5800 forintra nőtt. Ez 4 év alatt közel 30 százalékos emelkedést jelent és nagy részben az infláció változásával magyarázható.

Nem csak az infláció

A hazai infláció 2022-ben 14,5 százalékos volt, ami 2023-ban 17,5 százalékra, 2024-ben pedig 6 százalékra mérséklődött, 2025-re pedig előreláthatólag 4 százalék körül alakul. Az átlagos kosárérték növekedése 2022-2023-ban szorosan követte az inflációs rátát, különösen a 2023-as év kiemelkedő inflációs csúcsa idején.

Azonban 2024-ben és 2025-ben a kosárérték növekedése (8-10 százalék) meghaladta az infláció mértékét, ami arra utalhat az, hogy a többletköltés nem csak az inflációs drágulásnak tudható be, hanem valószínűleg a prémium szolgáltatások, magasabb árkategóriájú éttermek vagy extra szolgáltatások (pl. kártyás borravaló, kiszállítás) iránti kereslet is növekedett.

Ez a trend rávilágít, hogy a fogyasztók egyre inkább a kényelem és a minőség irányába mozdulnak el, még akkor is, ha ez magasabb költségekkel jár. Az éttermi szektorban a bankkártyás fizetések arányának növekedése azt mutatja, hogy a készpénzhasználat továbbra is csökken, ami különösen a magasabb kosárértékű tranzakciók esetében figyelhető meg. A vendéglátóiparban tapasztalható jelenség az országos fizetési trendekben szintén megfigyelhető: a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb fizetési jelentése szerint 2024-ben a fizetési tranzakciók már 42 százaléka elektronikusan zajlott, több mint 2,5 milliárd tranzakció keretében, összesen közel 20 ezer milliárd Forint értékben.

Tranzakciószám

A tranzakciószám szezonalitását vizsgálva egyértelműen kirajzolódik az éttermi szektor szezonális jellege. Ez a szezonalitás összefügg a turisztikai szezonnal (júniusaugusztus). Az éttermi szektor tranzakciószáma a turisták számával párhuzamosan nő, különösen a Balaton, Budapest és más népszerű úti célok környékén.

Összehasonlítva a turisztikai szektor adataival, a KSH szerint a külföldi vendégéjszakák száma 2023-ban 10 százalékkal, 2024-ben pedig további 8 százalékkal nőtt, ami összhangban van a tranzakciószám növekedésével. Ez arra utal, hogy a külföldi turisták jelentős mértékben hozzájárulnak az éttermi szektor bankkártyás fizetéseinek növekedéséhez.

Változatos feltétek

Fotó: Depositphotos

Pizza feltéttel

A pizzázók átlagos kosárértéke 2022-ben 5,2 ezer forint körül alakult, majd 2023-ban 5,7 ezer forintra, 2024-ben 5,9 ezer forintra, és 2025-ben 6,3 ezer forintra emelkedett, ami évenként 7-10 százalékos növekedést jelent. A lángosozók esetében az átlagos kosárérték 2022-ben 2,1 ezer forint volt, 2023-ban 2,6 ezer forintra, 2024-ben 2,9 ezer forintra, 2025-ben pedig 3,7 ezer forintra nőtt, ami 11-27 százalékos éves emelkedést mutat. Ez a különbség részben a lángosozók szezonális jellegével és a turisztikai területeken való elterjedtségével magyarázható.